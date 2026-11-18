Selon une étude Ifop commandée par la Fédération Française du Bâtiment (FFB), les Français jugent la situation du logement de plus en plus préoccupante et estiment que les candidats à la présidentielle ne prennent pas suffisamment la mesure de la crise.

À l’approche de l’élection présidentielle, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) a commandé une étude sur les Français et le logement auprès de l’Institut français d'opinion publique (Ifop).



Une crise du logement qui s’intensifie



Selon les résultats de cette étude – menée fin octobre auprès de 2 000 Français âgés de 18 ans ou plus –, 76 % des Français estiment que les candidats à l'élection présidentielle n’ont pas pris conscience de l’ampleur de la crise du logement, et 82 % considèrent qu’ils n’en parlent pas suffisamment.



Parmi les chiffres clés à retenir : 88 % des Français jugent aujourd’hui difficile de trouver un logement, contre 75 % en 2017. « Un niveau qui renoue avec le pic de 2007 », note la FFB.



Toutefois, le pessimisme est beaucoup plus prégnant, avec 59 % qui anticipent une dégradation de la situation du logement dans les années à venir, contre seulement 17 % en 2007.

Source : étude Ifop pour la Fédération Française du Bâtiment (FFB)



« Le logement est l’un des rares sujets où les Français les moins touchés personnellement – retraités, propriétaires – se montrent aussi pessimistes que les autres, parce qu’ils regardent la situation à travers celle de leurs enfants et petits-enfants », commente Léo Major, chargé d’études au sein du groupe Ifop.



Des difficultés qui pèsent sur les parcours de vie

La situation est tendue, aussi bien pour louer dans le parc privé (81 % trouvent cela difficile, soit +10 points depuis 2012) que pour devenir propriétaire (75 %, avec +12 points).



L’accession à la propriété paraît notamment difficile d'accès pour 84 % des 18-24 ans et pour 81 % des 25-34 ans, contre 65 % pour les plus de 65 ans.



Cette crise du logement bloque de nombreux parcours de vie puisque 28 % des actifs ont déjà renoncé (ou retardé) un projet professionnel ou familial faute de logement. Le pourcentage grimpe même à 72 % chez les actifs de moins de 25 ans.



Ainsi, 69 % des électeurs affirment que les questions de logement pèseront dans leur vote en avril prochain, et même 91 % des moins de 25 ans, et 75 % des locataires.

Source : étude Ifop pour la Fédération Française du Bâtiment (FFB)



Intentions de vote : les Français attendent des mesures concrètes pour le logement



Dans le détail, les attentes sont concrètes et consensuelles : 85 % souhaitent un accès au logement plus simple pour ceux qui déménagent pour travailler ou étudier, 84 % veulent des démarches simplifiées pour construire ou rénover, 83 % le développement de l’offre locative, 82 % des aides lors de l’achat d’une première résidence principale, et 62 % la construction de davantage de logements sociaux.



Parallèlement à cette étude, la FFB publieun livre blanc intitulé « Re-Bâtir la France », comprenant 25 propositions qui seront présentées aux candidats à l’élection présidentielle lors du Sommet de la Construction qui se tient ce 19 novembre. À l’occasion de cette journée, sept candidats à l’élection présenteront également leur programme pour le logement dans le cadre d’un grand oral politique.

Pour retrouver l'étude complète c'est ici.