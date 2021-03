Etendue à tous les propriétaires depuis janvier, MaPrimeRénov' a également été élargie aux copropriétaires. L'objectif : massifier les travaux de rénovation énergétique au sein des copropriétés. Pour accélérer le processus, trois fédérations de l'immobilier ont signé jeudi 11 mars un protocole d'engagement avec l'Etat pour favoriser la rénovation énergétique de 50 000 copropriétés en 3 ans, notamment grâce à des actions de communication et de formation.

Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement mise sur la rénovation énergétique, non seulement des maisons individuelles, mais aussi des copropriétés, qui représentent plus de 9,7 millions de logements en France, soit près d'un tiers du parc résidentiel.

A l'occasion d'une visite d'un chantier de rénovation d'une copropriété à Saint-Germain en Laye (78), Emmanuelle Wargon, ministre chargée du Logement, Jean-Marc Torrollion, président de la Fnaim, Danielle Dubrac, présidente de l'Unis, et Jean-Michel Camizon, président de Plurience, ont signé un protocole d'engagement en ce sens.

L'objectif de ce protocole ? Faire voter et lancer la rénovation énergétique de 50 000 copropriétés en trois ans, en favorisant la communication auprès du grand public, et la formation des syndics.

Les trois organisations, qui représentent à elles seules presque la totalité des syndics professionnels, se sont également engagées à mettre en place des actions de repérage et de ciblage pour rénover les copropriétés les plus énergivores.

« Je me réjouis de cet objectif ambitieux et de l’action volontariste de la Fnaim, de l’Unis et de Plurience en faveur de la rénovation énergétique des copropriétés. Alors que nous simplifions les aides et le parcours de rénovation, nous avons plus que jamais besoin des syndics, qui, aux côtés du conseil syndical, ont un rôle déterminant pour embarquer la décision de travaux et conduire le projet. C’est véritablement ensemble que nous réussirons la transition de ces logements », s'est ainsi félicitée Emmanuelle Wargon.

Des aides indispensables

De son côté, le gouvernement s'est engagé à « créer les conditions de succès en faveur de la rénovation énergétique par la mise en place des aides adéquates et le soutien aux outils favorisant la décision de rénovation en copropriété ». Il soutient également la mise en place d'un plan pluriannuel de travaux pour anticiper les travaux à prévoir de manière prioritaire.

Pour rappel, depuis le mois de janvier, MaPrimeRénov' a été étendue à tous les propriétaires, sans conditions de revenus. Autre nouveauté : l'ouverture aux copropriétaires, pour favoriser la rénovation énergétique des copropriétés. Concrètement, cette aide est versée aux syndicats de copropriétaires si le gain énergétique des travaux dépasse 35 %. Une campagne de communication est d'ailleurs déployée jusqu'à fin avril pour faire connaître cette nouvelle aide au grand public, mais aussi aux conseils syndicaux et aux syndics.

A noter que MaPrimeRénov' Copropriétés peut également être cumulée avec d'autres aides individuelles pour les ménages les plus modestes.

Claire Lemonnier