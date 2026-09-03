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Dulux Valentine lance sa nouvelle collection de peinture « Crème de couleur »

Industrie
Publié le 03 septembre 2026 à 16h05, mis à jour le 04 septembre 2026 à 10h10, par Nils Buchsbaum
Dulux Valentine lance une nouvelle collection de peintures déclinée en 26 teintes et trois finitions.
© Dulux Valentine - Batiweb
© Dulux Valentine

Dulux Valentine lance une nouvelle collection de peintures décoratives « Crème de couleur ». Elle se décline en 26 teintes inédites et trois finitions : mat, velours et satin, avec des rendus différents selon l’effet recherché.

Cette nouvelle collection reprend le principe d’une texture crémeuse développé par Dulux Valentine dans les années 1980. À l’époque, la marque avait introduit cette texture dans la peinture décorative afin de faciliter son application.

©Dulux Valentine

Une peinture conçue pour différents supports

 

La peinture est annoncée comme ultra couvrante, avec un rendu uniforme et une couleur riche. « Pensée pour répondre aux exigences du quotidien, elle est lessivable et sèche rapidement, permettant de réaliser un projet dans la journée », souligne le fabricant.

Multi-supports, elle peut être appliquée sur une large variété de surfaces. Selon la marque, elle permet « une application uniforme, sans traces, coulures ni éclaboussures ».

La collection intègre également au moins 20 % de matières renouvelables. Elle est certifiée par l’Ecolabel européen et affiche un classement A+ pour la qualité de l’air intérieur, avec un taux de composés organiques volatils (COV) inférieur à 1 g/l.

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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