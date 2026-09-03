Dulux Valentine lance sa nouvelle collection de peinture « Crème de couleur »
Dulux Valentine lance une nouvelle collection de peintures décoratives « Crème de couleur ». Elle se décline en 26 teintes inédites et trois finitions : mat, velours et satin, avec des rendus différents selon l’effet recherché.
Cette nouvelle collection reprend le principe d’une texture crémeuse développé par Dulux Valentine dans les années 1980. À l’époque, la marque avait introduit cette texture dans la peinture décorative afin de faciliter son application.
Une peinture conçue pour différents supports
La peinture est annoncée comme ultra couvrante, avec un rendu uniforme et une couleur riche. « Pensée pour répondre aux exigences du quotidien, elle est lessivable et sèche rapidement, permettant de réaliser un projet dans la journée », souligne le fabricant.
Multi-supports, elle peut être appliquée sur une large variété de surfaces. Selon la marque, elle permet « une application uniforme, sans traces, coulures ni éclaboussures ».
La collection intègre également au moins 20 % de matières renouvelables. Elle est certifiée par l’Ecolabel européen et affiche un classement A+ pour la qualité de l’air intérieur, avec un taux de composés organiques volatils (COV) inférieur à 1 g/l.
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