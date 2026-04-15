3 innovations PSE moulé pour des chantiers performants

Knauf dévoile trois innovations en PSE moulé pour des chantiers plus rapides, plus légers et plus performants

À chaque étape clé de l’enveloppe, Knauf met le PSE moulé au service de la performance et de la simplicité de mise en œuvre. Trois applications emblématiques sont concernées par ces nouveautés : les entrevous pour planchers (construction neuve), la rénovation thermique des sols par les sous-faces (sous-sols, garages) ou combles, et l’isolation thermique par l’extérieur des façades sous enduit (ETICS PSE).

Objectif : offrir des solutions complètes, efficaces et faciles à poser, de la dalle au dernier coup d’enduit.

Planchers neufs : des entrevous PSE pensés pour la cadence

La gamme planchers Knauf s’enrichit avec trois références en PSE moulé pour poutrelles treillis et précontraintes : COFFRABOX, HOURDIBOX et TOPBOX. Conçues pour optimiser la performance chantier, ces solutions coffrantes et isolantes intègrent :

Des emboîtements moulés pour un ajustement précis et rapide

Des marquages intégrés qui facilitent la découpe et la pose

Des systèmes de jonction optimisés (tenon-mortaise) pour une continuité thermique et mécanique maîtrisée

Les bénéfices clés :

Mise en œuvre encore plus rapide et ergonomique

Réduction de la charge propre des planchers grâce à la légèreté du PSE

Traitement optimisé des ponts thermiques

Rénovation : DECOBOX 36, l’isolant de planchers à grande diffusion

Pour isoler les sous-faces de planchers (sous-sols, garages) avec efficacité et esthétique, Knauf présente DECOBOX 36. Ce système combine isolation et finition dans un même panneau :

Conçu pour rester apparent, il offre une esthétique sobre et soignée

Mise en œuvre rapide par collage ou fixation mécanique

Bords rainés-bouvetés pour une excellente continuité thermique et la limitation des ponts thermiques

Particulièrement adapté aux rénovations courantes des maisons individuelles, DECOBOX 36 répond aux exigences d’efficacité énergétique tout en simplifiant l’intervention et le rendu final.

Façades : ETIXX 31, ETIXX 37 et ETIXXBOX, l’ITE sous enduit en PSE moulé

Pour l’isolation thermique par l’extérieur des façades sous enduit, Knauf complète sa gamme de référence ETICS PSE avec trois nouvelles solutions : ETIXX 31, ETIXX 37 et ETIXXBOX. Adaptées à une large variété de bâtiments (logements, ERP, tertiaire, industrie), elles offrent :

Une grande souplesse de mise en œuvre : pose collée ou calée-chevillée

Une excellente adhérence grâce à un traitement de surface spécifique au PSE moulé (grenaillage)

Des repères visuels intégrés (zones de colle, emplacements de chevilles, guides de découpe) pour faciliter la pose et sécuriser la mise en œuvre

Les bénéfices clés :

Excellente stabilité dimensionnelle

Pose facilitée (collage et chevillage optimisés)

Durabilité accrue des systèmes de façade

La force du PSE moulé made in France

Ces nouvelles références en PSE moulé sont fabriquées en France par Knauf Industries, l’entité du groupe Knauf spécialisée dans la production de pièces techniques pour l’industrie. Précédemment commercialisées sous la marque ISOBOX, elles sont désormais accessibles à l’ensemble des partenaires de Knauf en France et viennent compléter une offre PSE inégalée sur le marché français.

Du plancher à la façade, Knauf met l’innovation au service de la performance, de la simplicité et de la fiabilité. Pour des chantiers plus rapides, plus légers et plus durables, optez pour l’expertise PSE moulé de Knauf.

Pour en savoir plus exit_to_app