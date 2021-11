Dulux Valentine lance Blanc Recyclé, nouvelle peinture durable

Début novembre, le groupe AkzoNobel a commercialisé chez sa marque « fleuron » Dulux Valentine son Blanc Recyclé. Composée à 35 % de peinture recyclée, la nouvelle solution tend à répondre aux enjeux de la loi AGEC et la future REP du bâtiment.

Après une solution anti-chaleur testée cet été dans la métropole de Lyon, le peinture poursuit son verdissement grâce aux innovations développées par leurs fabricants. C’est le cas du groupe AkzoNobel qui a sorti ce 1er novembre, chez sa marque Dulux Valentine, une peinture issue à 35 % du recyclage.

Le fruit d’un partenariat entre Dulux Valentine et InterCheM

Appelée Blanc Recyclé, la nouvelle gamme est le fruit d’un partenariat entre Dulux Valentine et InterCheM, groupe néerlandais spécialiste du traitement des déchets. Grâce cette union d’expertises, la peinture est collectée dans les sites d’enfouissement et de déchetterie. Elle est ensuite triée, nettoyée, filtrée et traitée avant d’être combinée à une formule existante d’Akzonobel. Disponible en sceau de 10L, la nouvelle solution propose une finition mat, adaptée à tous les travaux d’intérieur.

Murs, plafonds et boiseries : la formule Blanc Recyclé cherche à se fondre dans tout aménagement intérieur – Crédit photo : Dulux Valentine

Blanc Recyclé s’ajoute aux innovations vertes dans la peinture, secteur classé dans le top 5 des produits de la rénovation les plus attendus en termes de durabilité, d’après une étude 2021 d’European Home Improvement Monitoring. Le rapport note aussi une évolution du rapport au chez-soi en France, 63 % des Français étant prêts à adopter un mode de vie plus respectueux de la santé et du bien-être, conjugué à une attitude plus écoresponsable.

Une démarche dans laquelle Dulux Valentine tend à s’inscrire, à travers une politique de réduction de déchets de peinture et par extension des émissions de CO2. Ces mesures ont, d’après les chiffres de la marque, permis d’augmenter de 50 % la part global de déchets recyclés dans ses formules, et de 71 % la part de peintures murales intérieures dont la teneur en composés organiques volatiles est inférieure à 1g/L. Et ce alors qu’un seuil de 30g/L est instauré par la réglementation, dont le respect est notamment assuré par un ecolabel dédié.

Dulux Valentine anticipe également les futures dispositions de la REP du bâtiment, dont l’entrée en vigueur a été récemment décalée au 1er janvier 2023.

Virginie Kroun

Photo de Une : Groupe AkzoNobel