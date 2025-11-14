ConnexionS'abonner
Eurobois 2026 : le salon incontournable de la filière bois en France

Communiqué

Publié le 14 novembre 2025

Eurobois 2026 vous invite à Lyon pour une immersion au sein de toute la filière bois.
Le salon professionnel leader en France revient avec une édition riche en découvertes, en échanges et en innovations

Vous êtes passionné par le bois, professionnel du secteur et curieux de découvrir les métiers, les matériaux et les savoir-faire qui façonnent cette filière ?
Eurobois 2026 vous ouvre ses portes pour une immersion à travers 8 grands secteurs d’expositions représentés.

  • Machines et équipements 1ère transformation
  • Machines et équipements 2nd transformation
  • Fournitures pour l’industrie du meuble et de l’agencement
  • Constructions et aménagements extérieurs
  • Robotisation et automatisation
  • Outillages et équipements
  • Matériaux
  • Traitements et finitions

Pendant 4 jours, vivez une expérience unique au cœur d’un salon dynamique, rythmé par des démonstrations, des animations, des conférences et des rencontres inspirantes.
L’édition 2026 s’articule autour de 4 grandes thématiques qui répondent aux enjeux actuels de la filière :

  • Agir pour un futur durable
  • Innover pour mieux s’adapter
  • Investir dans la formation pour assurer les métiers de demain
  • Les métiers face à la législation

À ne pas manquer : les animations phares

  • Atelier MOB : assistez à la reconstitution en direct d’un atelier de fabrication de maison ossature bois.
  • Eurobois Awards : découvrez les innovations qui font bouger la filière.
  • Laboratoire de l’agencement : plongez dans des mises en situation concrètes des solutions d’aménagement.
  • Wood Arena : participez aux conférences et tables rondes sur les grands sujets du secteur.
  • Campus Eurobois : explorez les opportunités de formation et d’emploi dans les métiers du bois.

Les nouveautés 2026

  • La matériauthèque : un espace d’inspiration dédié aux matériaux de demain, durables et esthétiques, en partenariat avec le magazine FORMAE.
  • Just Wood It : suivez un parcours immersif autour de la création d’un mobilier, de la conception à la finition, avec les Compagnons du Devoir.
  • WorldSkills – étape préparatoire : vivez une compétition en conditions réelles avec les équipes de France dans les métiers de la menuiserie, de l’ébénisterie et de la charpenterie.

Que vous soyez artisan, industriel, architecte, designer, enseignant ou étudiant, Eurobois est le salon qui vous connecte à l’avenir du bois.

Eurexpo Lyon – du 3 au 6 février 2026
Demandez votre badge visiteur dès maintenant et préparez votre venue.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

EUROBOIS - Batiweb

Eurobois est le salon de référence en France pour les professionnels de la filière...

Parc des Exposition Eurexpo
69680 Chassieu
France

Plus d'informations


