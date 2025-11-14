Eurobois 2026 : le salon incontournable de la filière bois en France
Publié le 14 novembre 2025
Le salon professionnel leader en France revient avec une édition riche en découvertes, en échanges et en innovations
Vous êtes passionné par le bois, professionnel du secteur et curieux de découvrir les métiers, les matériaux et les savoir-faire qui façonnent cette filière ?
Eurobois 2026 vous ouvre ses portes pour une immersion à travers 8 grands secteurs d’expositions représentés.
- Machines et équipements 1ère transformation
- Machines et équipements 2nd transformation
- Fournitures pour l’industrie du meuble et de l’agencement
- Constructions et aménagements extérieurs
- Robotisation et automatisation
- Outillages et équipements
- Matériaux
- Traitements et finitions
Pendant 4 jours, vivez une expérience unique au cœur d’un salon dynamique, rythmé par des démonstrations, des animations, des conférences et des rencontres inspirantes.
L’édition 2026 s’articule autour de 4 grandes thématiques qui répondent aux enjeux actuels de la filière :
- Agir pour un futur durable
- Innover pour mieux s’adapter
- Investir dans la formation pour assurer les métiers de demain
- Les métiers face à la législation
À ne pas manquer : les animations phares
- Atelier MOB : assistez à la reconstitution en direct d’un atelier de fabrication de maison ossature bois.
- Eurobois Awards : découvrez les innovations qui font bouger la filière.
- Laboratoire de l’agencement : plongez dans des mises en situation concrètes des solutions d’aménagement.
- Wood Arena : participez aux conférences et tables rondes sur les grands sujets du secteur.
- Campus Eurobois : explorez les opportunités de formation et d’emploi dans les métiers du bois.
Les nouveautés 2026
- La matériauthèque : un espace d’inspiration dédié aux matériaux de demain, durables et esthétiques, en partenariat avec le magazine FORMAE.
- Just Wood It : suivez un parcours immersif autour de la création d’un mobilier, de la conception à la finition, avec les Compagnons du Devoir.
- WorldSkills – étape préparatoire : vivez une compétition en conditions réelles avec les équipes de France dans les métiers de la menuiserie, de l’ébénisterie et de la charpenterie.
Que vous soyez artisan, industriel, architecte, designer, enseignant ou étudiant, Eurobois est le salon qui vous connecte à l’avenir du bois.
Eurexpo Lyon – du 3 au 6 février 2026
Demandez votre badge visiteur dès maintenant et préparez votre venue.
Les tags associés
- Bois
- Construction
- Eurobois
- Innovations
- Futur durable
- Afficher plus
Salle de bains : comment concilier adaptation, confort et esthétisme ?
Vieillir chez soi, mais pas à n’importe quel prix. Face au vieillissement de la population, les industriels du sanitaire repensent l’adaptation des salles de bains, en privilégiant des solutions évolutives,...
Eurobois : le rendez-vous de la filière bois du 03 au 06 février 2026
Février 2026, votre rendez-vous professionnel est donné. La filière bois se rencontre sur Eurobois.
Eurobois : le rendez-vous de la filière bois du 03 au 06 février 2026
Animations et temps fort rythmeront le salon professionnel Eurobois. Rencontres, échanges, découvertes et innovations seront au rendez-vous. Et vous ?
Malgré un marché de l’isolation chahuté en 2024, Sto reste positif pour 2025
Quel a été le bilan du marché de l’isolation thermique par l'extérieur (ITE) en 2024 ? Quelles prévisions pour 2025 ? Philippe Boussemart, président du Mur Manteau et directeur général de Sto France, revient...