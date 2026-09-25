Soprema construit une nouvelle usine au Mexique
Soprema poursuit son développement sur le continent américain. L'industriel spécialisé dans l'étanchéité et l'isolation — qui emploie plus de 13 000 personnes, dont 5 700 en France — débute la construction d'une usine à San Miguel de Allende, dans l’État de Guanajuato au Mexique. Prévu pour entrer en service en août 2027, ce bâtiment de 10 000 m² implanté sur 16 hectares sera dédié à la fabrication de systèmes de construction et de solutions d’étanchéité et de protection.
L’usine constitue la première phase d’un programme d'investissement dont le montant global pourrait atteindre à terme 300 millions de dollars et générer 250 emplois directs sur ce site. L'objectif est d'approvisionner le marché local ainsi que la région Amérique. Le groupe français s'était déjà implanté au Mexique en 2019.
« Cette nouvelle usine à San Miguel de Allende nous permettra de renforcer nos capacités de production pour répondre aux besoins croissants du secteur de la construction au Mexique et en Amérique. C’est un investissement sur le long terme dans des régions à fort potentiel », indique Pierre-Etienne Bindschedler, président-directeur général de Soprema.
Une méthode calquée sur l'expérience brésilienne
Pour accompagner cette implantation, l'entreprise veut reproduire le stratégie déployée au Brésil, où la constitution d'un réseau de cinq unités de production lui a permis de tripler son chiffre d'affaires local sur les cinq dernières années, selon le groupe.
Cette nouvelle unité s'insère dans un plan global d'investissements de plus d'un milliard d'euros destiné à soutenir la croissance de l'industriel. En trente ans, le maillage du groupe est passé de 5 à plus de 145 usines dans le monde, soutenues par 24 centres de recherche et développement. Parallèlement au projet mexicain et à une récente inauguration en Inde, d'autres implantations sont en cours au Portugal, aux États-Unis et au Canada.
Le chiffre d'affaires du groupe s’élevait à 5,2 milliards d'euros en 2025.
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