L’indicateur matériaux de l’Unicem a baissé de 1,3 % de janvier à février dernier. L'activité du BPE et des granulats ont du mal à rencontrer les espoirs d'une reprise en 2026, entre signaux conjoncurels et inflations sur fond de conflits géopolitiques.

2026 devait bien commencer selon l’Union nationale des industries des carrières et matériaux de construction (UNICEM). « En effet, après de longs mois d’incertitudes, l’adoption du Projet de Loi de Finances et le vote d’un plan de relance pour le logement avaient posé un socle favorable à la consolidation du redémarrage du secteur résidentiel en plein marasme », commente l’organisation sa lettre conjoncturelle de mars.

C’était sans compter le blocage du détroit d’Ormuz, sur fond de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Il s'agit d'un point passage du pétrole et autres matières premières. Sa fermeture a déclenché une nouvelle inflation sur les matériaux, notamment de construction.

De quoi « saper » la confiance et l’investissement des ménages. Pourtant, le marché des crédits immobiliers affiche une progression de 9 % en mars tandis que le taux d’intérêts moyen se stabilise à 3,22 %, après une augmentation à 3,23 % selon la Banque de France. En revanche, les taux de crédit immobilier risquent encore d’augmenter, selon Crédit Logement.



Si les permis de construire et mises en chantier augmentent au mois de mars en glissement trimestriel, la tendance est baissière en glissement annuel. Côté travaux publics, l’activité se replie de 6 % à l’échelle trimestrielle, et de 6,3 % sur un an. En même temps, mi-novembre le scénario d'une croissance a bifurqué du côté de la FNTP.

D’autant que, d’après les enquêtes de l’INSEE et de la Banque de France, les entreprises du bâtiment montrent moins d’optimisme quant à leur activité future, face à l’inflation.

L’indicateur matériaux fléchit de 1,3 % sur le début 2026

Résultats : « Pas vraiment de rattrapage en mars », constate l’Unicem. Si l’activité des matériaux de construction a été secouée par les intempéries en février, le redressement le mois suivant limite la casse. Mais l’indicateur matériaux régresse quand même de 1,3 % de janvier à février.

Focus sur les granulats et le béton prêt à l’emploi (BPE). Côté granulats, la production de mars progresse de 5 % sur un mois mais décline de 1,3 % sur un an. La production trimestrielle reste statique par rapport T4 2025 (-0,1 %) mais fléchit sur un an (-3 %).

« Trajectoire similaire » pour le BPE, entre rebond en mars (+4 %) mais des niveaux inférieurs à ceux de 2025 (-2,4 %). « Sur le trimestre, la production recule de -4,2 % par rapport à fin 2025 et de -4,1 % sur un an », lit-on dans la note de conjoncture.