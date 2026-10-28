Saint-Gobain : chiffre d’affaires en progression au T3 2026

Avec un chiffre d’affaires de 11,6 milliards d’euros au troisième trimestre, Saint-Gobain confirme ses objectifs pour 2026. Le groupe mise notamment sur la rénovation, la chimie de la construction et l’adaptation des bâtiments au changement climatique pour soutenir son développement.

Saint-Gobain a réalisé un chiffre d’affaires de 11,6 milliards d’euros au troisième trimestre 2026, en hausse de 1,8 % sur un an. À périmètre et taux de change comparables, la croissance interne atteint 2,5 %, portée par l’ensemble des régions et par la chimie de la construction. Cet indicateur permet de mesurer l’évolution de l’activité en neutralisant notamment les effets des acquisitions, des cessions et des variations de change. Le groupe spécialisé dans les matériaux et solutions pour la construction confirme son objectif de marge d’Ebitda supérieure à 15 % pour l’exercice 2026.

Les ventes ont progressé malgré les cessions d’activités de distribution au Brésil, en Belgique et dans les pays nordiques. Les prix de vente ont augmenté de 3,2 % sur le trimestre. Saint-Gobain met en avant une « bonne gestion des prix dans un environnement inflationniste plus marqué ». Le chiffre d’affaires est conforme aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg.

L’Asie-Pacifique en tête de la croissance régionale

La région Asie-Pacifique affiche la plus forte progression, avec une croissance interne de 8 % au troisième trimestre. Saint-Gobain souligne le « dynamisme de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est » et indique « surperformer en Chine avec une croissance modérée dans un marché encore en repli ».

En Europe, la croissance interne atteint 2,5 %, malgré des situations contrastées selon les marchés. Au Royaume-Uni, le groupe indique que le pays « continue d'être affecté par un marché de la construction en recul », tandis que les pays nordiques « poursuivent leur bonne croissance ».

En France, Saint-Gobain décrit un trimestre marqué par l’« attentisme ». « Le marché de la rénovation a été affecté par les incertitudes pesant sur la confiance des ménages, tandis que la construction neuve poursuit sa croissance sur la période », observe l’entreprise.

Saint-Gobain identifie les besoins d’adaptation des bâtiments au changement climatique comme une « opportunité de croissance ». Les vagues de chaleur ont toutefois « légèrement pesé à court terme » sur l’activité.

En Amérique du Nord, la progression des prix et des volumes, « tirés par la construction », soutient l’activité, « malgré la poursuite du repli des solutions industrielles ». À l’échelle de l’ensemble des Amériques, la croissance interne s’établit à 0,6 %.

La chimie de la construction progresse de 6,3 %

La chimie de la construction demeure un moteur de croissance pour Saint-Gobain. L’activité affiche une hausse de 6,3 % en données comparables au troisième trimestre, avec une progression dans toutes les régions. Sur les neuf premiers mois de l’année, sa croissance atteint 5,6 %.

Le groupe poursuit parallèlement sa stratégie d’acquisitions : depuis le début de l’année, il a réalisé 17 acquisitions dans les pays à forte croissance et dans la chimie de la construction. Parmi elles figurent Xypex et D.S. Brown, qui renforcent sa présence sur le marché des infrastructures en Amérique du Nord.

Depuis le début de l’année, Saint-Gobain a annoncé des acquisitions et des cessions portant sur un total de 3,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le groupe prévoit par ailleurs de finaliser le 2 novembre 2026 la cession de Dahl, distributeur spécialisé dans les pays nordiques.

avec AFP