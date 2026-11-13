À l’approche de la présidentielle de 2027, l’UFME soumet aux candidats sept propositions pour accélérer la rénovation énergétique des logements.

L’Union des fabricants de menuiseries (UFME), qui rassemble plus de 170 concepteurs, fabricants et installateurs de portes et fenêtres interpelle les équipes de campagne des candidats à l’élection présidentielle de 2027. L’organisation professionnelle avance sept propositions pour inscrire les dispositifs publics de financement de la rénovation énergétique dans la durée et faciliter les travaux, notamment le remplacement des menuiseries.

« La rénovation énergétique ne pourra changer d’échelle sans un cadre public stable, lisible et durable. Les ménages ont besoin de dispositifs accessibles et prévisibles pour engager leurs travaux, tandis que les entreprises doivent pouvoir compter sur une visibilité suffisante pour investir, recruter et accompagner cette dynamique. Nous appelons à une politique ambitieuse de massification de la rénovation, qui réponde aux besoins du terrain tout en garantissant la maîtrise des dépenses publiques et l’adaptation des logements au changement climatique », déclare Laurent Demasles, président de l’UFME.

MaPrimeRénov’, TVA réduite, guichet unique : les priorités de l’UFME

Pour répondre à ces enjeux, l'organisation détaille sept mesures destinées à faire évoluer les mécanismes de soutien à la rénovation énergétique :

Stabiliser les aides publiques : donner davantage de visibilité aux dispositifs de financement et mettre fin à leur succession de changements, selon une logique de « stop and go » ;



: donner davantage de visibilité aux dispositifs de financement et mettre fin à leur succession de changements, selon une logique de « stop and go » ; Maintenir la TVA réduite à 5,5 % , sans modifier les conditions actuelles d'application ;



, sans modifier les conditions actuelles d'application ; Repenser l'articulation des aides existantes afin de construire un continuum de financement de la rénovation énergétique ;



afin de construire un continuum de financement de la rénovation énergétique ; Faire évoluer les critères de MaPrimeRénov’ en privilégiant la performance des équipements plutôt que leur technologie, notamment pour favoriser les fenêtres à double vitrage de nouvelle génération par rapport aux modèles plus anciens ;



en privilégiant la performance des équipements plutôt que leur technologie, notamment pour favoriser les fenêtres à double vitrage de nouvelle génération par rapport aux modèles plus anciens ; Garantir la stabilité des règles de MaPrimeRénov’ pendant toute la durée du prochain quinquennat ;



pendant toute la durée du prochain quinquennat ; Préserver le parcours MaPrimeRénov’ par geste , notamment pour le remplacement des fenêtres, et créer un « passeport de la rénovation énergétique » permettant d’échelonner les travaux d'une rénovation globale sur plusieurs années sans perdre le bénéfice des aides ;



, notamment pour le remplacement des fenêtres, et créer un « passeport de la rénovation énergétique » permettant d’échelonner les travaux d'une rénovation globale sur plusieurs années sans perdre le bénéfice des aides ; Mettre en place un parcours unique de rénovation énergétique, articulé autour d'un guichet unique et de critères harmonisés entre les différents dispositifs.



À travers ces propositions, l'UFME entend « contribuer à accélérer la massification des travaux de performances thermiques au cours du prochain quinquennat ».