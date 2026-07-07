La Capeb, Coédis et Sofinco signent une charte pour faciliter le financement des pompes à chaleur, accompagner les artisans et accélérer les installations d'ici 2030.

Avec l'objectif du million d'installations de pompes à chaleur d'ici 2030 et d'électrifier le pays à marche forcée, « l'équipe de France de l'électrification », comme elle est surnommée par le gouvernement, décide de se structurer. La Capeb, Coédis et Sofinco annoncent ainsi avoir signé une charte pour « l'accompagnement de la montée en puissance de l'installation de pompes à chaleur dans les foyers français ».

Des ateliers organisés par les structures locales de la Capeb

Les trois acteurs disent espérer de cette manière que les artisans et les distributeurs puissent collaborer de manière plus directe avec Sofinco, le mandataire financier de l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Ils déclarent aussi vouloir « lever [...] la difficulté à articuler conseil technique, reste à charge des ménages et capacité des entreprises à proposer une solution complète dès le devis ».

Il est prévu que des workshops et des ateliers soient animés par les structures départementales et régionales de la Capeb, les points de vente Coédis et les équipes de formation Sofinco. Des événements prévus pour informer les artisans sur les solutions de financement auxquelles peuvent prétendre leurs clients.

Des indicateurs scrutés pour évaluer l'efficacité de la charte

« Pour accélérer le remplacement des équipements de chauffage à énergie fossile, [les entreprises artisanales] doivent pouvoir proposer à leurs clients un accompagnement complet, associant expertise technique et solutions de financement adaptées. Ce partenariat constitue une réponse concrète pour lever les freins à la décision, renforcer les compétences des artisans et développer leur activité au service des ménages », a affirmé Jean-Christophe Repon, président de la Capeb.

Une gouvernance commune et des indicateurs comme le volume de dossiers, le taux de transformation et la satisfaction des professionnels ou de leurs clients seront contrôlés pour s'assurer de l'efficacité des initiatives.