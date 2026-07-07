Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

HLM : des bailleurs sous-investissent malgré des finances confortables

Partager l'article
Rénovation énergétique
Publié le 07 juillet 2026 à 16h05, mis à jour le 07 juillet 2026 à 16h28, par Nils Buchsbaum
Une étude de l’Ancols révèle que 92 bailleurs sociaux investissent sous la médiane du secteur malgré une situation financière confortable, avec des fonds mobilisables pour la rénovation.
©Jeanne Menjoulet, Wikimedia Commons - Batiweb
©Jeanne Menjoulet, Wikimedia Commons

28 % des bailleurs sociaux financièrement solides investissent moins que la médiane du secteur. C’est ce que révèle une étude publiée mardi 7 juillet par l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols).

Portant sur 332 organismes HLM, l’analyse montre que 92 d’entre eux ont consacré en 2024 un niveau d’investissement inférieur au taux médian du secteur, fixé à 5 %. Ces bailleurs, qui gèrent 23 % du parc de logements sociaux, disposent pourtant d’une trésorerie confortable à moyen terme, selon l'Ancols. 

Un potentiel d’investissement estimé à 1 milliard d’euros

 

L’Ancols estime que si ces 92 bailleurs sociaux avaient investi 5 % de leur patrimoine, « cela aurait généré un surplus d’investissement d'un milliard d'euros (soit 4 % de l'investissement total cette année-là) et aurait permis la construction d'environ 5 000 logements ou la rénovation de 15 700 logements ».

L’étude indique par ailleurs que le sous-investissement serait chronique depuis 2022 pour 48 de ces organismes HLM. « Ils se situent davantage en zones détendues » où les tensions sur le logement ne sont pas les plus fortes, précise l’Ancols.

D’après l’Ancols, les 92 organismes concernés disposent de 2,5 milliards d’euros de « fonds mobilisables », correspondant aux ressources qu’ils pourraient consacrer à l’investissement au-delà des niveaux considérés comme nécessaires au maintien de leur équilibre financier. L’agence évalue entre 1,35 et 2 milliards d’euros le montant nécessaire pour engager la rénovation thermique des logements classés E, F ou G au diagnostic de performance énergétique.

 

Des moyens financiers pour rénover les passoires thermiques

 

L’étude indique que 54 organismes, soit 59 % des bailleurs sociaux identifiés en sous-investissement, disposent de moyens financiers suffisants pour rénover leurs logements les plus énergivores et respecter les obligations prévues par la loi Climat et résilience, qui instaure une interdiction progressive de mise en location des passoires thermiques.

L’Ancols relève également que 46 bailleurs sociaux en situation de sous-investissement ne disposent pas de stratégie d’investissement ou, lorsqu’ils en ont une, n’exploitent pas pleinement les fonds dont ils disposent.

Afin de favoriser « une meilleure allocation des ressources au sein du secteur », l’institution recommande que les organismes HLM mobilisent leurs fonds disponibles pour répondre à leurs besoins de rénovation. Elle appelle également à une « plus grande circulation des capitaux au sein du secteur », a expliqué Jérémy Ducros, chef du département des études économiques de l’Ancols.

 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.