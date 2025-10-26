Kingspan Technical Insulation
2300 Turnhout
Belgique
Kingspan Isolation Technique fait partie du groupe Kingspan. L’entité est spécialisée dans les systèmes d'isolation des tuyaux, pouvant être utilisés par exemple dans les installations du bâtiment / CVC, les process de pétrochimie et les services de réfrigération.
Système KoolDuct : conduits pré-isolés
Conçu pour les systèmes de ventilation mécanique, de chauffage et de climatisation, le système KoolDuct de Kingspan convient aussi bien aux projets de construction qu’aux...
Isolant pour tuyaux Kooltherm
L’isolant pour tuyaux Kooltherm est une solution d’isolation pour la tuyauterie de services du bâtiment et de CVC. C’est l’un des produits les plus fins et les plus efficaces...
Inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm
Les inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm offrent une capacité portante optimale et une protection contre la compression de l’isolant. Conçus pour être utilisés...
Isolant pour conduits Kooltherm
Conçu pour être utilisé autour de conduits rectangulaires, circulaires et ovales plats, l’isolant pour conduits Kooltherm est l’un des produits les plus minces et les plus...
Mastic Intumescent K-Stop® Plus : protection passive contre incendie
Le Mastic Intumescent K-Stop® Plus de Kingspan est conçu pour empêcher la propagation du feu, des gaz et de la fumée à travers les joints et les réservations dans...
