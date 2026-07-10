Protection collective en toiture : Anoxa rappelle la réglementation R408

Les travaux en toiture figurent parmi les activités les plus exposées aux accidents graves dans le secteur du BTP. Afin de limiter les risques de chute, la réglementation française impose de privilégier les équipements de protection collective (EPC) avant le recours aux équipements de protection individuelle (EPI). Ce principe constitue le fondement de la prévention des risques lors des interventions en hauteur.

La protection collective, priorité de la réglementation

Le Code du travail impose aux employeurs de mettre en œuvre des dispositifs de protection collective dès lors que les travaux présentent un risque de chute. La recommandation R408 de la CNAM vient compléter ce cadre en précisant les bonnes pratiques applicables aux opérations de couverture, de charpente et d'étanchéité. Elle insiste notamment sur l'anticipation des protections dès la phase de conception du chantier et sur leur installation avant toute intervention des compagnons en toiture.

Des solutions adaptées à chaque configuration de toiture

Selon la configuration du chantier, plusieurs familles d'équipements permettent de répondre aux exigences réglementaires :

les garde-corps périphériques conformes à la norme NF EN 13374 pour sécuriser les bords de toiture ;

les filets de sécurité répondant à la norme NF EN 1263 pour les zones difficiles d'accès ou les toitures inclinées ;

les protections des surfaces fragiles afin de prévenir les chutes à travers les verrières, lanterneaux ou plaques translucides ;

les équipements d'accès sécurisés, tels que les échelles à crinoline ou les sauts-de-loup, destinés à protéger les phases d'accès et de circulation en toiture.

Une mise en œuvre qui s'anticipe dès la préparation du chantier

Au-delà du choix des équipements, Anoxa rappelle que l'efficacité des protections collectives repose sur une organisation rigoureuse. Les dispositifs doivent être intégrés au plan de prévention et au Plan Général de Coordination (PGC), installés avant l'accès des équipes, contrôlés quotidiennement pendant les travaux puis démontés uniquement à l'issue complète du chantier. Cette démarche participe à la réduction des accidents du travail tout en garantissant la conformité réglementaire des opérations.

Accompagner les professionnels dans leurs choix

À travers ce guide technique, Anoxa accompagne les maîtres d'ouvrage, coordonnateurs SPS, couvreurs et entreprises du bâtiment dans le choix des équipements de protection collective les mieux adaptés à leurs contraintes de chantier. L'objectif est de concilier sécurité, conformité réglementaire et efficacité opérationnelle, tout en favorisant une prévention durable des risques liés aux travaux en hauteur.

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