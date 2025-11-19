Une cinquantaine de parents, enseignants et agents portent plainte à Marseille contre l’exposition à l’amiante dans une douzaine d’écoles.

Une cinquantaine de parents d’élèves, d'enseignants et d'agents municipaux des Bouches-du-Rhône, exposés à l’amiante dans une douzaine d’établissements scolaires, ont déposé, mercredi 19 novembre à Marseille, une plainte contre X pour « mise en danger délibérée de la vie d’autrui ». Sept syndicats et trois associations de victimes de l’amiante se joignent également à cette action.

« La grande majorité des établissements scolaires en France, construits avant son interdiction en 1997, présentent encore à ce jour de l'amiante dans de nombreux éléments du bâti », rappelle dans un communiqué l’avocate Julie Andreu, qui représente les plaignants issus d’une douzaine d’établissements.

La vétusté de certains de ces établissements accentue le risque d’exposition à l’amiante et, selon l’avocate, « les responsables concernés (collectivités locales) n'ont pas pris les mesures qui s'imposent ».

Classée comme substance cancérogène, l’amiante constitue un danger pour la santé, surtout lorsqu’elle est inhalée, les poussières pouvant alors pénétrer le système respiratoire.

« Une collègue est décédée en avril 2024 des suites d'un cancer lié à l'amiante, reconnu comme maladie professionnelle », indique dans un dossier de presse le collectif Stop Amiante Éducation, qui rassemble les syndicats et associations plaignants.

Entre 50 000 et 100 000 décès liés à l'amiante d'ici 2050

Le collectif pointe « de nombreuses défaillances », citant notamment le manque d’information sur la présence d’amiante, pourtant exigée par la réglementation, ainsi que l’absence de mesures de protection lors des travaux.

En mars, les syndicats enseignants avaient indiqué que plus de 80 % des bâtiments scolaires en France pourraient être concernés par la présence d’amiante.

Selon un rapport du Haut Conseil de la santé publique publié en 2014, entre 50 000 et 75 000 décès liés à des cancers du poumon provoqués par l’amiante pourraient survenir d’ici 2050, auxquels s’ajouteraient jusqu’à 25 000 morts supplémentaires dues au mésothéliome, un autre type de cancer.

Par Nils Buchsbaum