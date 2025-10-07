Fraudes en ligne : 18 sites de chauffage bois et bricolage bloqués

La DGCCRF bloque 18 sites frauduleux liés au chauffage bois, au bricolage et au dépannage, pour protéger les consommateurs avant l’hiver.

Chauffage bois, bricolage, dépannage : la DGCCRF renforce les blocages contre les faux sites

Fraudes en ligne. La Répression des fraudes a publié une nouvelle salve de réquisitions numériques visant des sites qui enfreignent le Code de la consommation. Plusieurs domaines concernent directement les matériaux/équipements pour le BTP, le bricolage et surtout la vente de bois de chauffage – secteurs très touchés à l’approche de l’hiver. Objectif : restreindre l’accès des internautes à ces plateformes et les rediriger vers une page d’alerte officielle.

Ce que dit l’administration

Dans sa liste la plus récente, la DGCCRF mentionne, entre autres, des domaines liés au bois-énergie (boisdechauffage-fr.com, ets-coignet.com, chenestar.com, lesboiscognac.com, artisanatbois.com), au bricolage/équipement (grinderfr.com, 123elecfr.com), ainsi qu’au matériel de chantier (virmat-btp.com). Pour chacun, l’administration pointe des pratiques commerciales trompeuses (identité du vendeur, disponibilité réelle des produits, traitement des réclamations, annonces de réduction, etc.) et ordonne un blocage ou une restriction d’accès via les fournisseurs d’accès.

Comment ça marche ? La réquisition numérique permet de bloquer un nom de domaine, de restreindre l’accès (avec redirection vers une page d’information du ministère) ou de déréférencer un site lorsque l’éditeur est introuvable ou refuse de se mettre en conformité.

Un phénomène en nette hausse en 2025

Depuis le début de l’année, l’administration a déjà engagé près de 80 réquisitions numériques, soit quasiment autant que sur toute l’année 2024, les secteurs dépannage à domicile et rénovation/énergie étant particulièrement visés.

Côté chauffage au bois, la DGCCRF constate une flambée des fraudes (usurpations d’identité d’entreprises légitimes, promotions irréalistes, paiements exigés avant livraison). Une enquête menée en 2023-début 2024 sur 185 entreprises a abouti à 45 avertissements et 29 injonctions, avec une part importante d’anomalies en ligne.

Le dépannage à domicile reste, lui, un foyer classique d’abus : devis incomplets ou absents, identités opaques, prix »d’appel« non tenus. Le bilan 2024 de la DGCCRF fait état de centaines d’avertissements, d’injonctions, d’amendes administratives et de procès-verbaux.

Pourquoi ces sites sont illégaux

La plupart des cas relèvent des pratiques commerciales trompeuses : fausse identité ou coordonnées incomplètes, disponibilité fictive des stocks, faux avis, conditions de remboursement non conformes, ou encore vente de produits interdits (ex. pesticides non autorisés). Ces griefs apparaissent noir sur blanc dans les tableaux de réquisition de la DGCCRF.

Conseils pratiques pour pros et particuliers

Pour les pros du BTP et distributeurs

Vérifie que ton SIREN/SIRET, tes mentions légales et tes conditions de vente sont clairs et visibles.

Surveille les usurpations de marque/domaine : mets en place des alertes et signale rapidement toute imitation à l’AFNIC/registrar et à la DGCCRF.

Sur les marketplaces, exige la preuve de conformité et garde la traçabilité des fournisseurs.

Pour les particuliers

Méfie-toi des prix imbattables sur bois/pellets, groupes électrogènes, outils, etc.

Vérifie l’identité (SIREN, adresse physique, RCS), les mentions légales et un service client traçable.

Évite les virements instantanés/crypto et privilégie des moyens de paiement offrant un recours.

En cas de doute ou de litige, signale sur SignalConso (site/app officielle) : ton signalement alimente les enquêtes et peut déclencher des contrôles.

À retenir

La DGCCRF bloque ou restreint régulièrement l’accès à des sites frauduleux, dont plusieurs opèrent dans le bois-énergie, le bricolage et les équipements de chantier.

Les fraudes en ligne progressent en 2025 ; près de 80 sites ont déjà fait l’objet d’une réquisition numérique cette année.

Le chauffage au bois et le dépannage restent sous vigilance renforcée.

Par Camille Decambu