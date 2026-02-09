Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

L'UFME demande une rénovation massive sur les premiers doubles vitrages

Partager l'article
Menuiserie

Publié le 09 février 2026 à 14h15, mis à jour le 11 février 2026 à 17h15, par Raphaël Barrou

L'Union des fabricants de menuiserie (UFME) demande à ce que les fenêtres double vitrage première génération soient rénovées et que les critères pour les aides publiques soient adaptés pour favoriser l'opération.
©UFME
©UFME

Près d'un tiers des logements du parc résidentiel français (individuel et collectif) serait équipé de fenêtres équipées de double vitrage de première génération

Le chiffre est avancé par l'Union des fabricants de menuiserie (UFME), citant une étude de TBC Innovations, réalisée en 2025. 

Selon l'UFME, ces menuiseries sont pour la plupart installées avant les années 2000. Elles possèdent des coefficients thermiques Uw compris entre 3 et 4,5W/m2. Des performances que le syndicat juge insuffisantes en matière de confort d'été et d'hiver. 

L'UFME demande une évolution des critères pour les aides publiques

 

L'UFME appelle ainsi à une accélération de leur remplacement « afin d'accompagner la massification de la rénovation énergétique des logements et de répondre avec engagement aux enjeux environnementaux de la France »

Afin de favoriser cette rénovation, elle demande « l'évolution des critères d'éligibilité des aides publiques (MaPrimeRénov', CEE...) dédiées aux travaux de rénovation »

L'UFME a porté ces revendications avec son adhérent Velux, la Chambre syndicale des fabricants de verre plat (CSFVP) et l'Union des transformateurs de verre plat (UDTVP) dans le cadre d'un webinaire mi-janvier, qui avait réuni près de 80 entreprises. 

Par Raphaël Barrou

➜ Ne manquez plus l’actualité du bâtiment ! Je m’abonne gratuitement à la newsletter
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.