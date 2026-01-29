VEKA, partenaire global des systèmes durables et performants

Sous la devise « Strong in Profile. Stronger with a system », VEKA présentera sur un stand à l’architecture ouverte ses dernières innovations en matière de profilés, solutions digitales et recyclage, illustrant une approche partenariale qui va bien au-delà de la simple fourniture de produits.

« Nos partenaires peuvent compter sur toute notre force. En tant qu’entreprise familiale fiable, tournée vers le long terme, nous avons toujours à cœur de bâtir une réussite commune », souligne Josef L. Beckhoff, membre du directoire VEKA, en charge des Ventes et du Marketing.

Une stratégie système au service de la performance des fabricants de fenêtres

Cette exigence de performance se traduit concrètement par :

une gamme de profilés PVC d’une profondeur unique,

des innovations adaptées aux évolutions du marché,

une capacité de livraison renforcée, notamment sur les profilés plaxés,

un accompagnement personnalisé, fondé sur le dialogue direct avec les fabricants.

Grâce à cet échange permanent, VEKA se positionne comme un partenaire industriel stratégique, capable d’anticiper les besoins et de co-construire des solutions durables pour l’avenir de la fenêtre.

VEKA PURE 82 : un système de profilés PVC design, performant et durable

Parmi les innovations majeures présentées à FENSTERBAU FRONTALE 2026, le nouveau système VEKA PURE 82 occupe une place centrale. Après une première étude dévoilée lors de la précédente édition, VEKA présente aujourd’hui un système abouti, conforme aux standards de qualité Classe A, répondant aux exigences actuelles et futures en matière d’efficacité énergétique et de durabilité.

→ Un design contemporain pour la rénovation et le neuf

lignes droites et design affleurant,

finesse des masses,

esthétique sobre et actuelle, parfaitement adaptée aux projets de rénovation comme aux constructions neuves.

→ Des performances techniques de haut niveau

géométries optimisées pour une intégration maximale de matières recyclées,

haut niveau d’isolation thermique,

compatibilité étendue avec la plateforme SOFTLINE 82, véritable référence de qualité VEKA.

Couleur, finitions et différenciation marché

VEKA enrichit également son offre avec le nouveau concept de films VEKA COLOUR EDITION, qui améliore la disponibilité des 13 couleurs et finitions les plus demandées sur le marché. Un atout majeur pour renforcer la compétitivité des fabricants de fenêtres VEKA sur un segment en forte croissance.

L’expertise couleur du groupe sera aussi mise en lumière à travers les futures teintes VEKA Fine Structure, une finition exclusive dont l’aspect et le toucher se rapprochent de l’aluminium.

Portes, coulissants, volets roulants et solutions digitales

L’offre présentée sur le stand VEKA sera complétée par :

des solutions innovantes pour portes d’entrée,

les évolutions de la baie levante-coulissante VEKAMOTION 82,

le système de volet roulant VEKAVARIANT,

les solutions digitales DBS,

et les services de recyclage de fenêtres proposés par VEKA Recycling, acteur clé de l’économie circulaire dans la filière PVC.

VEKA, leader mondial des systèmes de profilés PVC

« VEKA est leader mondial depuis de nombreuses années, car nous proposons un ensemble unique sur le marché : des systèmes de profilés PVC hautes performances associés à des services à forte valeur ajoutée », rappelle Josef L. Beckhoff.

À FENSTERBAU FRONTALE 2026, VEKA démontrera une nouvelle fois sa capacité à conjuguer puissance industrielle, innovation technologique et proximité avec ses partenaires, pour une réussite pérenne, aujourd’hui comme demain.

Pour en savoir plus