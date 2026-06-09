Caroline Barth remplace Vincent Adeline à la direction générale de l'Unep, organisation représentante des paysagistes.

L’Union nationale des entreprises du paysage (UNEP) ( annonce la nomination de Caroline Barth au poste de Directrice générale.

Elle succède à Vincent Adeline et rejoint l’organisation professionnelle à un moment où les solutions portées par les entreprises du paysage s’imposent comme des réponses concrètes aux enjeux d’adaptation au changement climatique, de préservation de la biodiversité et d’amélioration du cadre de vie.

De JLL à Spie batignolles Paysage

Dans ses nouvelles fonctions, Caroline Barth travaillera en lien avec le nureau national présidé par Nicolas Leroy et les équipes de l’Unep afin d’accompagner le développement de l’organisation, de renforcer l’attractivité des entreprises du paysage, tout en portant les enjeux stratégiques d’une filière au cœur des transformations des territoires.

Diplômée de l’EDHEC Business School, elle bénéficie de plus de vingt ans d’expérience dans les secteurs de l’immobilier, du BTP et du paysage.

Après avoir occupé différentes responsabilités chez JLL et Deloitte, elle rejoint en 2017 Spie batignolles pour accompagner les projets de développement et de transformation du groupe. Elle y pilote notamment plusieurs initiatives stratégiques liées à l’innovation, à la transition environnementale et à la diversification des activités.

En 2022, elle est nommée Directrice générale de Spie batignolles Paysage. À la tête d’une activité regroupant plus de 500 collaborateurs au sein de 18 agences, elle pilote plusieurs opérations de croissance externe et participe au renforcement des synergies entre les différents métiers du groupe.

Diane Maymil également nommée directrice de l’animation du réseau et du développement

En plus de son arrivée à la gouvernance de l’Unep, l'organisation annonce également la nomination de Diane Maymil au poste de Directrice de l’animation du réseau et du développement. Elle succède à Jean-Luc Bernard, qui fera valoir ses droits à la retraite à la fin du mois de juin.

Forte d’une expérience acquise notamment au sein du groupe Accor dans le développement, l’animation de réseaux et les enjeux de responsabilité sociétale des entreprises, elle aura pour rôle de renforcer l’accompagnement des adhérents et de contribuer au développement du réseau de l’organisation.

Feryel Ben Aissia