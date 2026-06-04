GCC nomme Hervé Parienté DGA et Yaël Benhamou secrétaire générale

La gouvernance du groupe GCC évolue ! Hervé Parienté est nommé directeur général adjoint. Il sera remplacé par Yaël Benhamou au poste de secrétaire général du groupe.

Depuis le 19 mai, Hervé Parienté et Yaël Benhamou sont arrivés respectivement aux postes de directeur général adjoint et secrétaire générale de GCC.

Deux nouvelles nominations qui « s’inscrivent dans l’évolution de l’organisation du Groupe GCC, destinée à accompagner les transformations du secteur et à consolider l’efficacité et la performance globales », indique le groupe de construction.

Hervé Parienté, 14 ans d’ancienneté au sein de GCC

Âgé de 58 ans, Hervé Parienté fait partie de GCC depuis 2012. Ce membre du directoire était avant sécrétaire général.

En tant que directeur général adjoint, il aura pour nouvelles missions de «structurer et d’amplifier la création de valeur du Groupe GCC, dans ses dimensions financière, extra-financière et opérationnelle ».

Ainsi, il gère la politique RSE, le suivi de la performance extra-financière ainsi que la présidence de GCC Innovation et Développement.

« Il coordonne également plusieurs fonctions clés — comme par exemple les Moyens et Logistique, Juridique Groupe et Assurance Groupe — et accompagne les opérations de croissance externe, en lien avec la Direction de la Stratégie et des Partenariats », indique GCC. Sans compter sa participation aux engagements immobiliers du groupe.

Yaël Benhamou, de directrice administrative et financière à secrétaire générale

Hervé Parienté sera remplacé au poste de secrétaire général par Yaël Benhamou. Directrice administrative et financière de GCC depuis quatre ans, Mme Benhamou répond directement au président du directoire, François Teste du Bailler.

Son rôle : « garantir la cohérence, l’efficacité et l’efficience des fonctions clés du Groupe, ainsi que la bonne articulation opérationnelle et fonctionnelle, au service des entités, des entrepreneurs et des équipes », expose GCC.

Concrètement, cela signifie le contrôle de gestion finance de l'opérateur, la direction des systèmes d’information, ainsi que les fonctions comptables, fiscales et de trésorerie. Elle sera également référente auprès des partenaires financiers de GCC, mais aussi « du Conseil de surveillance, ainsi que des conseils et prestataires ».

