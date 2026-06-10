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Rebâtir Notre-Dame : Sébastien Faure nommé directeur général délégué

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Nomination
Publié le 10 juin 2026 à 6h10, mis à jour le 10 juin 2026 à 17h51, par Virginie Kroun
Sébastien Faure devient directeur général délégué de Rebâtir Notre-Dame de Paris, après un parcours en tant qu'ingénieur TP dans les services de l’État.
Sébastien Faure, directeur général délégué de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris ©Romaric Toussaint - Batiweb
Sébastien Faure, directeur général délégué de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris ©Romaric Toussaint

C’est un diplômé de l’École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) qui atterrit à la gouvernance de Rebâtir Notre-Dame de Paris. Par décret du 4 juin 2026, paru le 6 juin dernier, Sébastien Faure devient directeur général délégué de l’établissement public, chargé de la reconstruction du monument, après le funeste incendie d’avril 2019.

Un ingénieur dans le sérail public depuis les années 2000

 

Né en 1978, M. Faure est un ingénieur des TP habitué des services de l’État. Sa carrière débute dans les services territoriaux du ministère de l'Équipement, des Transports et de l'Aménagement du territoire. En premier lieu au service Aménagement à la direction départementale du Val-de-Marne de 2002 à 2005, ensuite à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’aménagement d’Île-de-France de 2005 à 2011.

De 2011 à 2022, il travaille au sein de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) où il enchaine les fonctions de chef de projet, de directeur de programme et de directeur opérationnel. 

«Il rejoint l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris en mars 2022 au poste de directeur des opérations. À cette fonction, il joue un rôle déterminant dans la réussite de l’opération de restauration de la cathédrale dans le délai de cinq ans fixé par le président de la République », lit-on dans le communiqué de l’institution. 

Son travail depuis 2025 se concentre sur le chevet et la sacristie de la cathédrale. Depuis le départ de Maryline Guiry du poste de directrice générale déléguée, M. Faure la remplace depuis le 31 mars dernier. 
 

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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