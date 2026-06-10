Rebâtir Notre-Dame : Sébastien Faure nommé directeur général délégué
C’est un diplômé de l’École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) qui atterrit à la gouvernance de Rebâtir Notre-Dame de Paris. Par décret du 4 juin 2026, paru le 6 juin dernier, Sébastien Faure devient directeur général délégué de l’établissement public, chargé de la reconstruction du monument, après le funeste incendie d’avril 2019.
Un ingénieur dans le sérail public depuis les années 2000
Né en 1978, M. Faure est un ingénieur des TP habitué des services de l’État. Sa carrière débute dans les services territoriaux du ministère de l'Équipement, des Transports et de l'Aménagement du territoire. En premier lieu au service Aménagement à la direction départementale du Val-de-Marne de 2002 à 2005, ensuite à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’aménagement d’Île-de-France de 2005 à 2011.
De 2011 à 2022, il travaille au sein de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) où il enchaine les fonctions de chef de projet, de directeur de programme et de directeur opérationnel.
«Il rejoint l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris en mars 2022 au poste de directeur des opérations. À cette fonction, il joue un rôle déterminant dans la réussite de l’opération de restauration de la cathédrale dans le délai de cinq ans fixé par le président de la République », lit-on dans le communiqué de l’institution.
Son travail depuis 2025 se concentre sur le chevet et la sacristie de la cathédrale. Depuis le départ de Maryline Guiry du poste de directrice générale déléguée, M. Faure la remplace depuis le 31 mars dernier.
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Monument
- Patrimoine
- Nomination
- Notre-dame de paris
- Afficher plus
Notre-Dame de Paris : les statues de Viollet-le-Duc s'élèvent près la flèche
Remise en place près de la flèche le 23 juin, la statue de Saint Paul sera suivie des 15 autres conçues par Viollet-le-Duc en 1857 d'ici fin juillet. Une étape importante pour la restauration de la cathédrale,...
Frénéhard célèbre les 30 ans d’Anjou Color® : l'original
Frénéhard est fier de célébrer les 30 ans de sa marque emblématique Anjou Color®, référence incontournable dans l’univers des crochets d’ardoise.
Heidelberg Materials renforce l’identité de Socli patrimoine
Heidelberg Materials renouvelle son Offre Patrimoine Socli, gamme experte en restauration du bâti ancien grâce à 150 ans de savoir-faire en chaux naturelle.
« Droit au beau » : les ambitions pour les quartiers de Paris
Un plan de lutte contre les 1000 points noirs de Paris sera présenté lors d’un premier conseil municipal ordinaire. L’ambition de son nouveau maire Emmanuel Grégoire : garantir un « droit au beau » dans...