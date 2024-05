Persiennes métalliques : France Fermetures investit dans son unité de production

France Fermetures investit plus de 800 000 euros dans son unité de production de persiennes métalliques de Saint-Hilaire-de-Court, dans le Cher. Cette somme va permettre d’équiper le site d’une nouvelle ligne d’assemblage comprenant un centre de soudage de dernière génération et un système d’exosquelette.

Malgré l’essor de nouvelles solutions et matériaux venus concurrencer les persiennes métalliques ces dernières années, France Fermetures ne semble pas vouloir renoncer à concevoir ce produit. Au contraire, l’entreprise, qui a fait de ce type de volet un de ses produits phares, a récemment décidé d’investir 800 000 euros dans son unité de production de persiennes métalliques.

Situé à Saint-Hilaire-de-Court, dans le Cher (18), le site en question va prochainement être équipé d’une nouvelle ligne d’assemblage comprenant un centre de soudage de dernière génération et d’un système d’exosquelette. En plus d’améliorer la productivité et la qualité des produits, ces investissements vont également participer à l’amélioration des conditions de travail des salariés, et entraîner une réduction des consommations énergétiques.

Des investissements gages d’une meilleure qualité des produits…

Cet investissement dote France Fermetures d’une nouvelle soudeuse conçue sur-mesure et figurant parmi les plus grandes au monde. Une taille qui va permettre à l’entreprise de réaliser des persiennes allant jusqu’à 3 mètres de haut. Équipée de nombreuses évolutions technologiques, cette nouvelle installation permet par exemple une soudure par points à déplacement numérique, ce qui modernise et simplifie le process de fabrication via une interface de configuration entièrement digitale et intuitive destinée aux opérateurs.

Équipé d’un système de soudage par pinces et d’électrodes à affûtage automatique, le nouvel équipement permet d’obtenir des points de soudure plus fins et plus résistants, contribuant ainsi à améliorer l’esthétisme et la durabilité du produit. Cerise sur le gâteau, la technologie dont est doté l’outil permet de réduire de 40 % la consommation énergétique liée à la soudure.

Et d’un meilleur confort de travail

Ces investissements ne se sont pas uniquement centrés sur l’amélioration de l’esthétisme et de la qualité des persiennes métalliques. Des moyens ont également été consacrés aux opérateurs, et notamment à leurs conditions de travail. La nouvelle ligne d’assemblage s’est par exemple dotée de diverses fonctionnalités, telles que le déchargement automatique de la persienne et l’aide au positionnement des différents types de persiennes.

Dernier gros ajout sur le site, et pas des moindres, la mise en place d’un exosquelette. Présent pour offrir un soutien ergonomique afin de porter des persiennes parfois lourdes et difficiles à manipuler, il contribue à réduire les risques de blessures. Ce faisant, il améliore la sécurité et la santé des employés, tout en augmentant leur efficacité sur leur lieu de travail.

Jérémy Leduc

Photo de une : France Fermetures