Frédéric Mau et Cécile Beaudonnat reconduits à la tête de l’OPPBTP

L'OPPBTP renouvelle sa confiance envers Frédéric Mau et Cécile Beaudonnat, récemment réélus à la tête de l'organisme de référence en matière de prévention dans le BTP.

L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a renouvelé son Bureau à l’issue du Conseil du comité national du 5 février 2025.

Frédéric Mau et Cécile Beaudonnat ont été réélus respectivement président et vice-présidente de l’instance paritaire dédiée à la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail dans le BTP.

Une gouvernance réaffirmée pour un mandat d’un an

Membre titulaire représentant la Fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement CGT, Frédéric Mau poursuit ainsi son mandat à la présidence de l’OPPBTP. Il est engagé de longue date dans les questions de santé et de sécurité au travail, occupant notamment des responsabilités au sein de Vinci Construction Bretagne et dans diverses instances comme la Carsat Bretagne ou la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam).

À ses côtés, Cécile Beaudonnat, gestionnaire d’une entreprise artisanale de charpente-couverture dans le Puy-de-Dôme et cheffe de file santé-sécurité à la CAPEB, est également reconduite au poste de vice-présidente. Impliquée dans les travaux de l’OPPBTP depuis 2013, elle continue de porter les enjeux de prévention pour les artisans et les petites entreprises du bâtiment.

Forte de ses 12 agences régionales et de près de 400 collaborateurs, l’organisation met à disposition des professionnels un large éventail d’outils et de services.

Marie Gérald

Photo de une : Frédéric Mau / Cécile Beaudonnat