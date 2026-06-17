Point marché et innovations avec le groupe Atlantic. Le spécialiste du génie climatique présente sa stratégie produits, centrée sur les PAC air/air, les radiateurs électriques et les chauffages-eau thermodynamiques.

Présentée le 12 juin dernier, l’étude Ifop sur le confort thermique pour Atlantic pousse la stratégie de l’industriel. « Notre terrain de jeu, c'est le confort 4 saisons», affiche fièrement Christophe Thébault, Marketing Development Director au sein de la marque de solutions de génie climatique. Et ce qu’il s’agisse de chauffage, d’eau chaude sanitaire (ECS) comme de qualité de l’air intérieur (QAI).

Trois piliers que l’industriel veut porter auprès des 30 millions de résidences principales en France et face à un marché du chauffage tiraillé.

Les PAC Air-Eau et Air rayonnent au sein du groupe Atlantic

La régression est particulièrement forte pour les chaudières gaz : -28 % murales et -34 % au sol, de janvier à avril dernier.

« Pour nous, il y a deux effets. Il y a bien entendu l'effet du logement neuf collectif qui était encore très gaz ces dernières années et qui est en train de basculer vers les solutions thermodynamiques », décrypte M. Thébault, qui avance également un autre facteur : l'effet du conflit au Moyen-Orient sur les prix de l’énergie. « On voit que ça a un impact très très fort sur les marchés. »

Y compris côté chaudières fioul. Bien que marqué d’un rebond de 10,7 % sur le premier quadrimestre 2026, ce segment se contracte de 15 % en avril dernier. Selon Atlantic, la demande délaisserait ce mode de chauffage au profit d’autres alternatives, malgré l’arrivée du biofioul pour contrecarrer l’interdiction d’installations neuves fonctionnant au fioul.

Sans compter les dernières ambitions d’électrification exprimées par le gouvernement, rien que sur les aides à la rénovation, ces derniers mois, sur lesquelles Atlantic est clairement partie prenante. « La marque est membre de l'Équipe de France de l'électrification. On est signataires du pacte de la filière PAC, à travers notre syndicat professionnel Uniclima, l'Association Française pour les PAC », mentionne entre autres Christophe Thébault.

Et puis, les chiffres ne mentent pas pour la marque qui veut surfer la vague PAC : les PAC Air/Eau d’Atlantic gagnent 10 000 unités vendues sur 12 mois à fin avril. Une dynamique tirée davantage par le monobloc en rénovation (+14,1 %) que par le split (+2,9 %).

Mais c’est la PAC Air-Air qui se démarque particulièrement, avec +27 % des ventes, alors que le multisplit progresse dans le mix. Autres indicateurs : la progression de demandes de chiffrages par les professionnels (+60 %), comme sollicitations des particuliers chez ces derniers (+50 %). « S’il y a un chiffre à retenir, c'est que sur le parc résidentiel (…) la PAC Air-Ar prend 1 point de pénétration par an », souligne Fréderic Roudergues, directeur marketing du groupe.

Quid des PAC hybrides ? Le marché dévisse de 21,4 %, mais reste une « niche » nécessaire pour l’industriel. « C'est un marché qui reste important parce qu'on a une vraie cible client qui existe, même en maison individuelle, pour leur chaudière, aujourd'hui installée en cuisine, et qui n'ont pas la place pour une unité intérieure », soutient M. Thébault.

Des innovations mettant l’accent sur l’électrique…

Autant dire que l’offre d’Atlantic se concentre sur la production thermique électrique. Notamment à travers son offre PAC Air-Air, qui comporte deux nouveautés, dont la Murao Access, ou « le produit que l'on a voulu sortir pour démocratiser la PAC Air-Air », explique Marie-Cécile Ricart, responsable Marketing et communication produits et services.

Le modèle mono-split de 2700 W est vendu 529,74 euros TTC sur le site de l’industriel. Le Murao Access est disponible en multi-splits et connectable à l’application Cozy Touch. Il présente également une performance en froid A++ et une performance acoustique de 19 dB.

Place ensuite à la Murao Multi, compatible avec unités intérieures de la gamme Murao. En plus d’une performance acoustique de 46 dB(A), ce modèle offre des designs travaillés, entre une hélice invisible et des coloris gris anthracite et moderne noir, notamment pour des raisons patrimoniales. « On a eu le cas par exemple sur Bordeaux, où justement ils acceptent des unités extérieures noires et pas blanches sur des bâtiments qui sont classés à l'UNESCO », mentionne Mme Ricart.

Modèle Murao Multi d'Atlantic ©Virginie Kroun Modèle Murao Multi d'Atlantic Précédent Suivant

Côté radiateurs et sèche-serviettes électriques, Atlantic met en avant Agilia +, radiateur compact et proposé en diverses versions (horizontale, verticales…) « On est vraiment sur une notion d'intégration et de compacité. On est sur un produit vertical à 39 cm de largeur. On est le moins large du marché, mais le plus compact en termes de format vertical. Sur celui-ci, on est en finition blanc uniquement », expose Lucie Clopeau, responsable Marketing Chauffage de la marque.

« Vous allez avoir des fonctions intelligentes avec la détection de présence et d'occupation qui va vous permettre d'être au plus fin » dans la régulation du chauffage, appuie l’intéressée. Une fonctionnalité que l’on retrouve également sur le radiateur Nirvana +, doté d’un corps de chauffage inertiel et d’un nouveau boitier de commande rotatif, adaptable selon la taille de usagers. « Pour des personnes qui pourraient avoir un handicap probablement visuel ou autre, on a la possibilité d'avoir des fonctions spécifiques avec un maintien long pour arriver sur la touche retour et revenir à 19 degrés », abonde Mme Clopeau.

Le radiateur Agilia + par Atlantic ©Virginie Kroun Le radiateur Nirvana + par Atlantic ©Virginie Kroun Système de détection de présence sur le radiateur Nirvana + par Atlantic ©Virginie Kroun Précédent Suivant

L’ensemble des gammes PAC Air-Air et radiateurs électriques d’Atlantic sont aussi raccordables au boitier CozyBox. Celle-ci veut intégrer tout l’univers connecté du groupe (Zigbee, IO et HomeControl) et assurer un pilotage de tous ces équipements, alors que la marque mise sur une complémentarité entre PAC Air-Air et radiateurs électriques.

Côté eau chaude sanitaire, on retrouve Aquacosy AV. Une solution de chauffe-eau thermodynamique 2-en-1, avec système de ventilation intégré. Ce dernier est capable de valoriser l'air extrait des pièces humides (salles de bain, WC, cuisine) pour chauffer l'eau. Disponible en 100 litres et en 185 litres, la solution permet jusqu’à 71 % d’économies d’énergie, par rapport à un chauffe-eau classique, et peut fonctionner avec un pilotage photovoltaïque.

« Ça remplace la VMC ! », affirme Clément Veyrier, chef de marque PAC Air/Air et ventilation au sein du groupe Atlantic, qui nous présente également le modèle Trépied, ce chauffe-eau plat, pensé pour une installation sur des murs non porteurs. Des travaux sont en cours pour concevoir une solution similaire donnant de la place à un équipement comme un lave-linge, tout en permettant une résistance et une facilité d’installation.

Modèle de chauffe-eau Trépied par Atlantic ©Virginie Kroun Précédent Suivant

Nouvelle usine opérationnelle à l’automne 2026

Autre annonce d’Atlantic : l’ouverture, dès le 2 octobre, d’une nouvelle usine de 39 000 m2 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), consacré à la fabrication de pompes à chaleur.

110 millions d’euros ont été investis dans ce nouvel appareil industriel, qui emploiera 300 personnes et vise une capacité de production de 150 000 unités par an.

En comparaison, Atlantic a annoncé 120 millions d'euros de budget, pour développer les capacités industrielles et R&D de ses sites de Merville et de Billy-Berclau, dans les Hauts-de-France.