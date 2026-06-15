Garanties, économie circulaire, connectivité... Atlantic fait le plein d'évolutions sur ses services dédiés aux installateurs, dès ce printemps 2026. Le point.

Au-delà de la qualité du produit, le confort thermique est une question de fiabilité de l’installation et de l’installateur. C’est ce que nous révèle une récente étude Ifop pour Atlantic.

« Avant d'innover, il faut rassurer », nous résume ainsi Virginie Huet-Delmotte, directrice d’Expertise Consumer & Retail à l’Ifop, lors de la présentation, ce vendredi 12 juin.

Des résultats qui incitent la marque, spécialiste dans le génie climatique, à se repositionner sur le marché. « On passe d'une signature "On est bien chez vous", à "Votre confort a de l'avenir" », expose Laetitia Rotillard, directrice Marketing Clients Communications Home Heating du groupe.

Nous voilà bien loin du ton décontracté et décalé des spots publicitaires. Place au sérieux, notamment des professionnels, pour qui Atlantic remet à jour son offre servicielle.

Quatre offres de services pros d’Atlantic

Jusqu'à 75 % d'économies d'énergie dans les foyers, un réseau de 50 000 professionnels formés… Telles sont les ambitions d’Atlantic. Autre objectif : des garanties pour installateurs, que l’industriel veut plus avantageuses.

D’abord, une garantie de cinq ans est appliquée sur l’ensemble des pièces principales de ses solutions dans le segment résidentiel. Le groupe cite notamment les compresseurs pour les pompes à chaleur (PAC) ou les motoventilateurs pour la ventilation à mécanique contrôlée.

Ce service est accordé sous condition d’entretien et d’enregistrement du produit, tout incluant une « garantie express ». « Ça nous permet d'avoir cette promesse de 24 heures pour acheminer des pièces de rechange qui sont disponibles plus de 10 ans après l'arrêt de la commercialisation des produits », affiche Mme Rotillard.

« C'est une offre de service incluse avec l'achat du produit », complète Laure Gallé, responsable de Marque Pompes à chaleur et chaudières chez Atlantic.

Depuis mai dernier, une extension de garantie de 10 ans est également possible pour les solutions thermodynamiques depuis mi-mai. Elle l’est aujourd’hui sur toutes les PAC (Air-Eau, Air-Air, et hybrides). Prochaine étape : l’éligibilité de tous les chauffe-eaux Atlantic fonctionnant avec ce procédé, y compris ceux de la gamme Trinéo Services.

Cela couvre « les caisses, mais aussi les pièces d'usure, ce qui est assez différentiel », indique Laetitia Rotillard. Le coût varie selon le parcours SAV, la typologie d’installateur et de produit. Atlantic mentionne une garantie à un prix total de 549 euros pour une PAC Air-Eau et de 35 euros pour un émetteur électrique, sur dix ans.

Alors que le gouvernement est branché sur une vaste électrification des usages, y compris les équipements du bâtiment, Atlantic propose aussi l’extension de garantie 10 ans sur le chauffage électrique. Sont éligibles tous les radiateurs et sèche-serviettes électriques commercialisés en circuit professionnel.

Autre nouveauté déployée à partir du 2 juin : le service FlashConnect, rattachée à un QR Code. Ce dernier est capable de générer tout un panel de prestations, de la documentation technique à des certificats de garantie, voire de vérification de la qualité d’installation.

« Nos partenaires qui viennent se former, qui sont agréés, n'ont pas à nous rendre compte et on considère que c'est bien posé. Par contre, pour les installateurs qui ne sont pas passés par nos centres de formation, il y a justement ce formulaire d'autocontrôle, qui est la checklist propre à chaque produit, sur lequel ils doivent s'engager et qui permet de couvrir tous les postes d'installation », indique Mme Gallé. Flash Connect est aussi compatible avec l’univers connecté CozyTouch d’Atlantic.

Un service de remise en circulation des produits « presque parfaits »

Quid de l’économie circulaire ? On sait que fin 2025, un site ecosystem de dépollution des mousses isolantes de chauffe-eaux a ouvert, co-financé par des fabricants, dont Atlantic. Au sein du groupe, un nouveau service, nommé « Presque Parfait Atlantic », est en test. L’idée : remettre sur le marché des produits défectueux sur le plan esthétique (rayures, petits chocs) tout en restant fonctionnels.

Or ces petits défauts déplaisent aux distributeurs. Raison pour laquelle Atlantic cible directement les installateurs, avec des prix 30 % moins chers en moyenne. La plateforme de revente affiche de façon transparente les défauts, en description et par photo. « L'année dernière, on en a récupéré 2000. Sur les 2000, il y en a 1100 qui étaient fonctionnels, qui sont abîmés vraiment à la surface », dénombre Marine Arnaud, chef Marketing Clients BtoB chez Atlantic.

