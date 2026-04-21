L’Observatoire des métiers du BTP a dressé un bilan 2025 marqué par des mutations technologiques, managériales et écologiques, poussant les professionnels à s’adapter. Ses études récentes révèlent notamment l’impact de l’IA ou encore les défis de recrutement du secteur.

L’Observatoire des métiers du BTP a présenté son bilan d'activité 2025, jeudi 16 avril. L'organisation, notamment gouvernée par la Capeb, la FFB ou encore la FNTP, revient sur les différentes études qu'elle a publiées au cours de l'année ainsi que sur les premiers mois de 2026.

Les études récemment publiées par l'observatoire

Au cours de l’année 2025 l'Observatoire des métiers du BTP a publié des études portant sur :

Les transitions et reconversions professionnelles vers les métiers du BTP

vers les métiers du BTP L’évolution des fonctions d’encadrement de chantier et d’atelier dans les entreprises du BTP

Les difficultés de recrutement des entreprises du BTP en région Grand Est en lien avec sa position géographique frontalière

Trois études réalisées courant 2025 ont aussi été publiées depuis début 2026 :

La perception et l’intégration des outils d’intelligence artificielle dans les entreprises du BTP

dans les entreprises du BTP La fonction « études » dans les entreprises du BTP

Les compétences additionnelles dans les entreprises du BTP en région Auvergne-Rhône-Alpes

« Ces évolutions obligent les professionnels à s'adapter »

Marie Ferhat et Jean-Michel Martin, respectivement présidente et vice-président de l'Observatoire, ont estimé que les études de l'organisation avaient prouvé l'existence de « mutations » dans le BTP. Celles-ci étant « technologiques, avec l’arrivée de l’intelligence artificielle – au cœur d’une étude menée tout au long de l’année –, mais également managériales, réglementaires, liées à la transition écologique ou à l’évolution des marchés de la construction ».

« Ces évolutions obligent les professionnels à s’adapter, comme l’ont montré les études réalisées cette année sur l’encadrement de chantier et d’atelier ainsi que sur la fonction « études » », continuent-ils. « L’Observatoire a également analysé les évolutions du marché du travail, en abordant les recrutements sous l’angle des transitions et des reconversions professionnelles. »

Par ailleurs, le comité de pilotage de l'organisation a enregistré cinq nouvelles arrivées :

Loïc Berger, représentant la CNATP

Virginie Caron, représentant la FNSCBA CGT

Tiphanie Frayard, représentant la FNTP

Grégory Gele, représentant FNCB CFDT

Martial Vincent, représentant la FNCB CFDT

Enfin, la structure revendique la présence de 270 participants à sa journée de l'Observatoire, organisée fin novembre 2025 et qui se tient tous les deux ans.