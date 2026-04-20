Israël intensifie ses opérations au Liban, malgré la trêve avec le Hezbollah, en détruisant des maisons qu’il accuse d’être des avant-postes terroristes. Les tensions persistent, tandis que le Liban tente de réparer ses infrastructures endommagées.

L'armée israélienne, qui a reçu pour ordre d'user de « toute sa force » en cas de menace malgré la trêve avec le Hezbollah pro-iranien, a démoli dimanche de nouvelles maisons dans le sud du Liban, selon un média d'État. Le ministre de la Défense, Israël Katz a ajouté que l'armée avait également reçu l'ordre de démolir toute structure ou route qui était « piégée » et menaçait les soldats.

L'objectif est « de détruire les maisons dans les villages proches de la frontière qui servaient, à tous égards, de postes avancés terroristes du Hezbollah et menaçaient les communautés israéliennes », a-t-il dit.

Des destructions de maisons à l'explosif

Israël « continue de détruire ce qu'il reste des maisons dans la ville de Bint Jbeil », a indiqué l'Agence de presse officielle libanaise (ANI). Située à près de cinq kilomètres de la frontière, elle a été le théâtre de violents combats entre l'armée israélienne et le Hezbollah avant le cessez-le-feu, entré en vigueur vendredi.

Des opérations israéliennes similaires de ratissage et de destruction de maisons à l'explosif ont eu lieu dans plusieurs autres localités frontalières, selon l'agence, qui a aussi fait état de « tirs d'artillerie » israéliens dans un cas. Elles sont toutes situées derrière la « ligne jaune » de démarcation que l'armée israélienne dit avoir établie, comme dans la bande de Gaza.

Le Liban a été entraîné dans la guerre au Moyen-Orient le 2 mars, lorsque le Hezbollah a attaqué Israël en représailles à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. Israël a répondu par des frappes massives, qui ont fait plus de 2 300 morts et un million de déplacés, et par une invasion dans le sud du pays.

L'armée libanaise veut profiter de l'arrêt des combats pour réparer les infrastructures

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam doit être reçu mardi 21 avril à Paris, une visite qui intervient après la mort samedi d'un Casque bleu français dans une embuscade attribuée au Hezbollah, qui a démenti être responsable. Si la situation reste très instable dans le pays, l'armée libanaise profite de l'arrêt des hostilités pour réparer des infrastructures endommagées.

Elle a annoncé avoir rouvert une route et réparé des ponts auparavant rendus impraticables par des frappes israéliennes sur le sud. Des frappes de l'armée israélienne sur des ponts franchissant le fleuve Litani, à environ 30 km au nord de la frontière, avaient quasiment isolé le sud du Liban du reste du pays.

Si des déplacés se sont empressés de rentrer chez eux, nombreux sont ceux qui hésitent à revenir au vu de la fragilité du cessez-le-feu ayant suspendu les hostilités en cours. Dans le village de Debbine, un homme inspectait les dégâts causés à sa maison et des personnes déambulaient près des décombres de bâtiments détruits, a constaté un correspondant de l'AFP.

Plus au sud, des habitants de Srifa ont déchargé leurs affaires, matelas et machine à laver, mais ailleurs d'autres sont venus récupérer leurs effets personnels avant de repartir.

Avec AFP