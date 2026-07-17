NGE Bâtiment lance un pôle dédié à la réhabilitation thermique et au renouvellement urbain en Île-de-France, avec l'ambition d'accélérer son développement sur ce marché stratégique.

Pour NGE bâtiment, c'est une manière de formaliser son souhait de porter la réhabilitation thermique dans ses priorités. La filiale du groupe NGE, créée il y a quatre ans, a inauguré un pôle dédié à ce thème et au renouvellement urbain dans la région Île-de-France afin « d'accompagner les bailleurs sociaux dans la transformation de leur patrimoine ».

Selon un communiqué de presse de l'entreprise, cette rénovation doit se faire à la fois « au bénéfice des habitants » comme « de la performance énergétique des bâtiments ». NGE bâtiment assure qu'il est possible pour les habitants de rester dans leurs logements durant les travaux.

NGE bâtiment vise des opérations de « plus grande ampleur »

La volonté de s'attaquer à ce domaine est particulièrement visible en région Francilienne, où NGE bâtiment revendique 218 logements en cours de réhabilitation répartis sur deux endroits : 148 logements sociaux au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines) et 70 à Colombes (Hauts-de-Seine).

« Les premières opérations remportées en Île-de-France démontrent notre capacité à réaliser des opérations complexes en logements occupés, et marquent le début de notre développement sur ce marché stratégique », savoure Marc Raso, le directeur régional adjoint réhabilitation thermique de NGE bâtiment.

En effet, toujours selon son communiqué de presse, l'entreprise ne compte pas s'arrêter là et rappelle qu'elle a piloté les réhabilitations de 140 logements locatifs sociaux à Laval (Mayenne) ainsi que le renouvellement urbain, comprenant la réhabilitation de 290 logements du même type à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine - voir photo). Désormais, NGE bâtiment déclare viser un positionnement sur des opérations de « plus grande ampleur ».