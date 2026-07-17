Eiffage Immobilier et Logeo Seine lancent à Dieppe (Seine-Maritime) la construction d’une résidence de 319 logements, qui accueillera d’abord des salariés du chantier de l’EPR2 de Penly avant d’être destinée aux locataires de Logeo Seine.

Eiffage Immobilier annonce la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) à Logeo Seine, entreprise sociale pour l'habitat (ESH) du groupe Action Logement, d'un programme de 319 logements locatifs intermédiaires et sociaux à Dieppe (Seine-Maritime).

Développé sur une ancienne friche industrielle dans le cadre du renouvellement urbain de la ZAC Dieppe Sud, l'ensemble représente une surface de 17 305 m². Conçu par l'agence Enia Architectes, il a été pensé pour répondre dans un premier temps aux besoins d'hébergement des salariés mobilisés sur le chantier de l'EPR2 de Penly, avant d'accueillir les locataires de Logeo Seine. Selon Eiffage Immobilier, le projet « contribue à la création d'un nouveau quartier dynamique, à proximité de la gare et du centre-ville ».

Le programme comprend sept bâtiments totalisant 319 logements, répartis entre 32 studios, 132 T1, 88 T2, 55 T3 et 12 T4, ainsi que 250 m² de commerces.

Un programme immobilier à double vocation

Au cœur de l'opération, Logeo Seine prévoit la création d'un espace « Axès » de 600 m², dont 113 m² de terrasse. Le communiqué diffusé par Eiffage Immobilier présente cet espace comme « un lieu hybride de proximité mêlant un café-conciergerie, espace de coworking gratuit et tout équipé (internet haut débit, cabine de visio, postes informatiques) et une salle flexible pour l'organisation d'événements ». Cet équipement sera accessible aux habitants de la résidence comme à ceux du quartier. Une salle de sport de 116 m² avec sauna ainsi qu'une laverie sont également prévues.

Le programme proposera des logements accessibles à plusieurs niveaux de plafonds de ressources. Une partie des logements sera louée meublée.

Une conception intégrant les risques de submersion

Le projet intègre plusieurs dispositions destinées à répondre aux contraintes du site. Situé en zone de submersion marine, il prévoit une construction sur pilotis, avec les parkings installés en rez-de-chaussée et les halls d'entrée, locaux techniques et logements implantés à partir du premier étage.

Les bâtiments ont été conçus pour accompagner les deux phases d'occupation : celle des travailleurs du chantier de l'EPR2, puis celle des locataires de Logeo Seine. Pour cela, l'opération s'appuie en partie sur le Concept F, développé par Eiffage Immobilier, Eiffage Construction et Enia Architectes. Ce système constructif hors-site repose notamment sur une structure poteaux-dalles, des façades à ossature bois et des cloisons séparatives mobiles permettant de faire évoluer la typologie des logements, du T1 au T3. Selon le communiqué, cette approche vise à optimiser le cycle de vie des bâtiments dans une logique d'économie circulaire.

Construction hors-site

Les façades à ossature bois seront fabriquées en Normandie par Savare, tandis que les salles de bains préfabriquées seront produites par HVA Concept, dont l'usine est implantée à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe). L'opération est conçue pour anticiper le seuil 2028 de la réglementation environnementale RE2020.

La livraison est prévue en deux phases : une première à la fin de l'année 2027, puis une seconde au troisième trimestre 2028.

Ce programme s'inscrit parmi les trois opérations menées par Eiffage Immobilier et Eiffage Construction dans le cadre du projet EPR2 de Penly, qui doivent permettre la création d'une offre globale d'environ 1 300 logements.