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TVA à 5,5% pour les PAC air-air : quelles conditions pour en bénéficier ?

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Rénovation énergétique
Publié le 17 juillet 2026 à 14h55, mis à jour le 17 juillet 2026 à 15h22, par Raphaël Barrou
Les critères permettant aux pompes à chaleur air-air de bénéficier d'une TVA réduite à 5,5 % ont été publiés au Journal officiel. La mesure est applicable dès le lendemain de cette publication, c'est-à-dire le 18 juillet.
©Adobe Stock - Batiweb
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Cette fois, c'est officiel. Les pompes à chaleur air-air peuvent bénéficier dès le 18 juillet d'une réduction de TVA à 5,5 % grâce à la publication de la mesure au Journal officiel. Mais pour en bénéficier, le texte fixe tout de même quelques critères. 

Différentes exigences de performance selon les modèles

 

Pour les pompes à chaleur air/air de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 12 kW, la classe d'efficacité énergétique doit être supérieure ou égale à A+ dans le cas d'une pompe à chaleur multi-split et A++ dans le cas d'une pompe à chaleur mono-split.

Pour les PAC air/air de puissance au-delà de 12 kW, l'efficacité énergétique saisonnière doit être supérieure ou égale à 145 % pour le chauffage et 250 % pour le refroidissement pour une PAC en toiture. Pour un équipement intégrant le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraîchissement par surventilation nocturne et la filtration, ces minimums sont fixés à 130 % pour le chauffage et 150 % pour le refroidissement. 

Autre obligation pour bénéficier de la réduction de TVA : le respect pour le fluide frigorigène du calendrier d'interdiction de mise sur le marché issu du règlement européen F-Gas

Enfin, il est demandé à ce que les PAC soient connectables à un réseau numérique pour permettre le pilotage de leur fonctionnement. 

 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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