Après le départ de Frédéric Carré vers la Fédération française du bâtiment, Action Logement Immobilier nomme Guy Durand à sa présidence et renouvelle sa direction générale.

Action Logement Immobilier change de président et renouvelle une partie de sa direction. Guy Durand (Medef) a été élu à la tête de la filiale immobilière du groupe paritaire à l’issue du conseil d’administration du 30 juin 2026. Cette nomination intervient après le départ de Frédéric Carré, élu président de la Fédération française du bâtiment (FFB). Le directeur général d’Action Logement Immobilier, Koumaran Pajaniradja, a lui aussi rejoint la fédération professionnelle.

Le parcours du nouveau président

Dirigeant de l’entreprise de travaux Durand et Fils, Guy Durand a également exercé les fonctions de président du Medef des Pyrénées-Orientales, de président du Comité régional Action Logement Occitanie, ainsi que plusieurs mandats au sein de la Fédération française du bâtiment et des travaux publics des Pyrénées-Orientales.

Le nouveau président a déclaré : « avec un patrimoine de près de 1,2 million de logements abordables et une production annuelle de 40 000 nouveaux logements par ses filiales, Action Logement Immobilier est un acteur majeur du secteur. Nous poursuivrons une action résolue au plus près des besoins des territoires et des acteurs locaux, entreprises et collectivités, avec l’objectif d’accroître l’offre nouvelle de logements, renforcer le lien emploi-logement et l’accès aux logements des salariés ».

André Palu (CFE-CGC) a été réélu vice-président d’Action Logement Immobilier. Représentant titulaire de la CFE-CGC au sein du conseil d’administration et vice-président de la filiale depuis mars 2025, cet ingénieur en génie atomique a effectué l’essentiel de sa carrière dans le secteur de l’électricité nucléaire, notamment au sein du groupe EDF. Depuis 2022, il est secrétaire national CFE-Énergie, chargé des relations institutionnelles.

La direction générale renouvelée

Arnaud Anantharaman a été nommé directeur général d’Action Logement Immobilier à compter du 1er juin 2026. Diplômé de l’École polytechnique et de l’École des Ponts et Chaussées, il avait rejoint Action Logement en avril 2025 en tant que directeur général adjoint d’Action Logement Immobilier. Il avait auparavant occupé les fonctions de directeur de cabinet au ministère du Logement et de directeur général délégué dans le secteur de la promotion immobilière.

Bruno Rousseau a été nommé directeur général adjoint d’Action Logement Immobilier. Diplômé de Sciences Po Paris en aménagement et urbanisme, il a notamment exercé plusieurs fonctions de direction au sein du groupe 3F, filiale d’Action Logement Immobilier. Il a été directeur général d’Immobilière Rhône-Alpes à partir de 2009, puis directeur général de 3F Résidences en 2012. En 2018, il devient directeur général adjoint d’Immobilière 3F chargé de la gestion du patrimoine en Île-de-France, avant de prendre en 2024 la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre prochain.