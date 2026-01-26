Toujours présent dans le bâti ancien, le plomb expose les professionnels du BTP à des risques majeurs. Un nouveau guide pour mieux prévenir.

L’OPPBTP publie un nouveau guide consacré à l’évaluation du risque plomb avant travaux, un enjeu toujours crucial pour la santé des professionnels du BTP. Classé CMR et toxique sans seuil, le plomb reste présent dans de nombreux bâtiments, en particulier lors des chantiers de rénovation, exposant les travailleurs à des risques graves et irréversibles. Face à cette réalité, ce guide se veut un outil de référence pour les entreprises du secteur, afin de mieux identifier, anticiper et prévenir l’exposition au plomb sur les chantiers.

« Avec ce guide, nous voulons apporter au secteur une vision complète, fiable et opérationnelle pour agir sur le risque plomb, souvent sous-estimé par rapport à l’amiante alors qu’il entraîne des conséquences sanitaires majeures. Les nouveaux seuils européens rendent indispensable une montée en compétence rapide de tous les acteurs », a déclaré Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP.

Dans un communiqué accompagnant la parution du guide, l’OPPBTP rappelle que, malgré un usage aujourd’hui strictement réglementé, le plomb reste largement présent dans le bâti français. On le retrouve notamment dans les peintures anciennes, certains enduits, vernis, colles ou plâtres, mais aussi dans des canalisations et équipements vétustes. De nombreux matériaux techniques ou industriels peuvent également en contenir, comme les câbles, PVC, joints de vitraux ou couvertines, sans oublier les faïences et carrelages via leurs glaçages. À cela s’ajoutent des contaminations accidentelles, liées par exemple aux dépôts persistants des anciens carburants plombés sur certaines façades.

Le risque demeure donc particulièrement élevé pour les entreprises intervenant sur des opérations de rénovation, de réhabilitation, de démolition ou de maintenance.

Des normes européennes modifiées en 2026

Selon l’OPPBT, la publication de ce guide intervient à « un moment clé pour la profession ». À compter d’avril 2026, les valeurs limites européennes d’exposition professionnelle (VLEP) ainsi que les valeurs limites biologiques (VLB) applicables au plomb seront significativement abaissées, renforçant la nécessité pour les acteurs du BTP d’anticiper et d’évaluer plus finement ce risque.

Si, contrairement à l’amiante, aucun repérage plomb avant travaux n’est aujourd’hui rendu obligatoire par la réglementation, le Code du travail impose néanmoins aux maîtres d’ouvrage et aux entreprises d’identifier les risques chimiques et de mettre en place les mesures de protection adaptées pour les travailleurs.

Le guide apporte aussi un éclairage précis sur les différents diagnostics liés au risque plomb, en détaillant pour chacun leur rôle, leurs objectifs, leurs méthodologies et leurs limites. Il revient notamment sur le CREP (Constat de risque d’exposition au plomb), obligatoire dans l’habitat ancien, le DRIPP (Diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures), mis en œuvre en cas de risque de saturnisme, le diagnostic PEMD portant sur les produits, équipements, matériaux et déchets, ainsi que le contrôle après travaux visant à garantir l’absence de contamination résiduelle. Il aborde enfin le repérage plomb avant travaux, réalisé conformément à la norme NF X46-035.

Structuré en trois grandes parties, il s’appuie notamment sur un socle scientifique et sanitaire solide, avec :

un rappel des effets du plomb sur la santé (atteintes neurologiques et rénales, troubles de la fertilité, saturnisme chez l’enfant) ;

(atteintes neurologiques et rénales, troubles de la fertilité, saturnisme chez l’enfant) ; une présentation d es principales voies d’exposition , par inhalation ou ingestion, avec une explication des mécanismes d’accumulation du plomb dans l’organisme, dont la demi-vie peut atteindre plusieurs décennies dans les os ;

, par inhalation ou ingestion, avec une explication des mécanismes d’accumulation du plomb dans l’organisme, dont la demi-vie peut atteindre plusieurs décennies dans les os ; un décryptage des seuils et valeurs de référence en vigueur ou recommandés, incluant les plombémies (VLB), les VLEP sur 8 heures, les recommandations de l’Anses et du HCSP, ainsi que les seuils de poussières attendus en fin de chantier.

Le guide «Évaluation du risque plomb avant travaux »est disponible gratuitement sur www.preventionbtp.fr

Par Nils Buchsbaum