Daniel Geigenfeind remplace Michael Schneider au poste de directeur général de Jackon Insulation by Bewi. Un échelon de plus pour celui qui était depuis trois mois directeur financier pour la marque d’isolation.

Changement de gouvernance au sein de Jackon Insulation by Bewi, spécialiste du panneau d'isolation et de construction en mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS). Michael Schneider quitte la fonction de directeur général d’un « commun accord ».

« L'entreprise lui souhaite beaucoup de succès et bonne chance pour la suite de sa carrière et de sa vie », est-il indiqué dans un communiqué.

Il est remplacé depuis le 15 janvier dernier par Daniel Geigenfeind, directeur financier depuis mi-octobre 2025.

Toujours le même cap : l’innovation durable

« Je connais donc bien les structures et les processus », avance l’homme de 46 ans, autrefois directeur général de Pfleiderer, fabricant connu pour son activité matériaux bois.

Maintenant à la tête de Jackon Insulation by Bewin, M. Geigenfeind « [voit] un fort potentiel dans le marché et surtout chez nos collaborateurs. Leur savoir-faire et leur volonté d'assumer des responsabilités m'ont particulièrement impressionné au cours des premières semaines. »

Le nouveau directeur général vise en ce sens une organisation « plus agile et plus efficace ». Il poursuivra la ligne directrice de Jackon Insulation by Bewi, axée sur les produits à base de lignine et le recours aux matériaux recyclés.

Par Virginie Kroun

