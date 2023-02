Volet roulant solaire : Somfy lance le « RS100 Solar IO »

Il y a deux ans, Somfy lançait « Oximo Solar IO », un système de volets roulants avec capteur photovoltaïque intégré.

En ce début d’année, le spécialiste de la smart home, annonce lancer le « RS100 Solar IO », c’est-à-dire la version solaire de son moteur lancé en 2015. Parmi les caractéristiques qui différencie le RS100 Solar IO Solar d’Oximo Solar IO : son silence, mais aussi sa capacité à s’adapter à des ouvertures faisant jusqu’à 4,5 mètres de largeur.

« L’Oximo Solar IO, c’est une technologie qui fonctionne sur la base d’un moteur classique, alors que pour le RS100 Solar IO, c’est un moteur cinq fois plus fiable, et avec une technologie silencieuse », précise Cécile Truffy, responsable marketing chez Somfy France.

Cette dernière souligne que le marché des volets roulants solaires a explosé en France ces trois dernières années, avec +44 % entre 2019 et 2021.

« Avec l’effet Covid, on a eu une accélération du volet roulant solaire, pour plusieurs raisons. La première, c’est qu’il y avait déjà un engouement lié à la facilité d’installation, mais aussi le besoin de pouvoir installer un produit depuis l’extérieur sans avoir à rentrer chez les clients, et la motorisation solaire est particulièrement adaptée puisqu’il n’y a pas besoin de réaliser des travaux à l’intérieur. Ça a été un accélérateur de la tendance, qui était déjà forte », explique-t-elle. Ainsi, 1 volet sur 3 installé en rénovation serait désormais motorisé solaire.

Rassurer et accompagner les installateurs

Avant de lancer son « RS100 Solar IO », Somfy a constaté des réticences de la part d’installateurs, inquiets de devoir gérer le diagnostic panne sur ce type de produits.

« Ce dont on s’est aperçus, c’est que les installateurs avaient encore une certaine réticence au solaire. C’est un peu plus technique parce qu’il y a un panneau, une batterie, un moteur, donc cela peut leur faire un peu peur, en particulier lorsqu’il faut diagnostiquer une panne. Donc on a vraiment fait une étude de marché, pour apporter de la réassurance sur ce sujet », détaille la responsable marketing.

Ainsi, pour rassurer les installateurs, Somfy leur propose les applications « SolarApp », « Tahoma Pro » et « Help me », afin de les aider à optimiser la pose. Le spécialiste leur offre aussi la possibilité de déléguer sans frais l’installation et le SAV à l’un des 115 installateurs partenaires de Somfy Assistance.

©Vanessa Andrieux - Somfy

À noter que l’installateur qui choisit de prendre en charge le SAV est dédommagé par Somfy (forfait de 110 € en province, et 125 € en Île-de-France, plus 70 € par moteur à dépanner).

Optimiser le confort thermique et les économies d’énergie

Côté particulier, le RS100 Solar IO est garanti 7 ans, à la fois pour le système, mais aussi pour la main d’œuvre et le déplacement. Par ailleurs, Cécile Truffy précise que la durée de vie de la batterie est estimée à 8 ans, et celle du panneau photovoltaïque à 20 ans.

Grâce à sa batterie de 45 jours minimum, le RS100 Solar IO peut être installé partout en France, et ce quel que soit l’ensoleillement. Cette nouvelle solution offre une optimisation du confort thermique et des économies d’énergie pour les foyers équipés. Grâce à une simplification des scénarios sur l’application Tahoma, les volets roulants s’ouvrent et se ferment en fonction de la saison et de l’ensoleillement pour optimiser les apports en chaleur l’hiver, ou au contraire conserver la fraîcheur l’été.

Cécile Truffy souligne que les volets suivent ainsi la course du soleil, permettant de garder une certaine luminosité dans le logement en été, tout en diminuant de 4 à 7°C la température intérieure lors d’un pic de chaleur.

Par ailleurs, en hiver, le recours à l’automatisation des volets roulants permettrait de réaliser entre 10 et 30 % d’économies de chauffage, selon l’isolation. Un point important dans un contexte d’explosion du prix des énergies.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : ©Vanessa Andrieux - Somfy