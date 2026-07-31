Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Daikin étend sa gamme Altherma R-290 pour la rénovation énergétique des logements

Communiqué
Publié le 31 juillet 2026
Daikin étend sa gamme de pompes à chaleur Altherma 4 H au R-290 avec trois nouvelles puissances pour le neuf et la rénovation.
Daikin étend sa gamme Altherma R-290 pour la rénovation énergétique des logements - Batiweb

Gamme DAIKIN ALTHERMA 4 H AU R-290

  • Nouveauté 2026 – commercialisation d’une nouvelle extension avec l’ajout des 3 plus petites tailles.
  • Solution la plus décarbonnée de l’offre Daikin, car équipée du fluide R‑290, à l’impact quasi nul sur l’environnement
  • Fournit chauffage, eau chaude sanitaire et rafraîchissement de série.
  • Disponible en 7 tailles 04 ‑ 06 ‑ 07 ‑ 08‑ 10‑12‑14 en version monophasée ou triphasée selon la taille.
  • Puissances disponibles (à ‑7°C/55°C) : à partir de 5,2 jusqu’à 13,30 kW.
  • Combinable avec 2 modèles d’unités intérieures différentes.
  • Unité Murale : pour la production de chauffage et de rafraîchissement (possibilité d’ajouter un ballon déporté pour la production d’ECS).
  • Unité au Sol avec ballon d’ECS intégré (en version 180L ou 230L) pour la production de chauffage, de rafraîchissement et d’ECS.
  • Étiquette énergétique A+++ en chauffage par toutes conditions météorologiques avec maintien de confort intérieur, même par températures extérieures très faibles (jusqu’à ‑28°C) : performances énergétiques significatives en chauffage comme en production d’eau chaude sanitaire.
  • Température de sortie d’eau de chauffage jusqu’à 75°C, permettant de faciliter la connexion de cette solution au réseau de chauffage existant avec le maintien des émetteurs intérieurs dans le cas du remplacement d’une chaudière gaz ou fioul.
  • Fonctionnement ultra silencieux avec un niveau sonore à partir de 23 dB(A) à 5 mètres de distance.
  • Solution éligible aux aides gouvernementales telles que les CEE et MaPrimeRenov’.
  • Garantie commerciale jusqu’à 10 ans pièces depuis la plateforme StandbyMe.
  • Pilotage à distance via l’application Onecta et par la voix depuis des assistants connectés.

Gamme DAIKIN ALTHERMA HAUTE TEMPÉRATURE 3 R MT

  • Une installation compatible en logement neuf comme dans le cadre d’une rénovation énergétique (remplacement d’une chaudière gaz ou fioul par une pompe à chaleur avec maintien de la tuyauterie et des émetteurs existants).
  • Répond à un large champ d’application en France grâce à une grande palette de puissances disponibles.
  • Performance réelles mesurées : Jusqu’à A+++ en chauffage et jusqu’à A++ en ECS.
  • Fonctionnement garanti jusqu’à -25°C extérieur grâce à l’intégration de composants performants et durables.
  • Le système comprend l’installation d’un groupe extérieur complété d’une unité intérieure, parmi deux choix possibles :
    • Unité murale (h840 x L440 x P390 mm) pour le chauffage uniquement, et le rafraîchissement en option.
    • Unité au sol (h1650/1850 x L595 x P600 mm) pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (ballon de 180 ou de 220 L), et le rafraîchissement en option.
  • En option : possibilité de sélectionner la fonction rafraîchissement. Dans le cadre d’un projet en rénovation énergétique, la fonction « rafraîchissement » suppose de modifier les émetteurs d’origine par des ventilo-convecteurs.
  • Grande flexibilité d’installation : disponible en version monozone ou en version bizone selon la configuration du logement et du type d’émetteur.
  • Une eau chauffée à 65°C avec une température d’eau qui reste maintenue jusqu’à –15°C extérieurs pour plus de confort.
  • Un niveau sonore émis par le groupe extérieur à 5 m de distance, équivalent à l’ambiance sonore d’une bibliothèque (34 dBA) et un très faible niveau sonore de 22 dBA mesuré à 5m de l’unité intérieure comparable à des chuchotements.
  • Un esthétisme unique sur le marché avec un groupe extérieur complètement repensé, de couleur noire, pour dissimuler ses équipements intérieurs dont un nouveau ventilateur au fonctionnement discret.
  • Des pompes à chaleur 100% Fabrication européenne.
  • Éligible aux aides gouvernementales dans le cadre de la Loi sur la Transition Energétique : MaPrimeRenov’ – CEE…
  • Garantie commerciale jusqu’à 10 ans pièces.
  • Pilotage à distance via l’application Onecta et par la voix depuis des assistants connectés

Gamme DAIKIN ALTHERMA MOYENNE TEMPÉRATURE : 3 R

  • La Daikin Altherma 3 R moyenne température est disponible en 3 tailles (les tailles 11, 14 et 16) pour accompagner le particulier sur des projets de maisons neuves ou des projets de rénovation.
  • Elle garantira un confort toute l’année, en chauffant efficacement, en rafraichissant en été (option) et en produisant de l’eau chaude sanitaire pour toute la famille.
  • Version murale (avec ou sans ballon) et version au sol avec un ballon ECS de 180 L ou de 230 L.
  • Elle permet une production haute performance en chauffage et en eau chaude sanitaire, en fonctionnement 100 % thermodynamique, donc sans recours à l’appoint électrique.
  • Avec cette solution, l’investissement peut être limité en utilisant les émetteurs existants grâce à une température de sortie d’eau jusqu’à 60 °C à -7°C pour la gamme 3 R 11-14-16.
  • Un fonctionnement garanti jusqu’ à -25°C extérieur.
  • Faible niveau sonore du groupe extérieur : à partir de 40 dB(A) à 5m (directivité 2).
  • Conforme à la Règlementation Environnementale 2020 car elle est couverte par une fiche environnementale PEP Éco passeport (uniquement la version avec ballon ECS intégrée).
  • Solution éligible aux aides gouvernementales telles que les CEE et MaPrimeRenov’.
  • Conception et fabrication en Europe.
  • Garantie commerciale jusqu’à 10 ans pièces.
  • Pilotage à distance via l’application Onecta elle même compatible avec des assistants vocaux.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE - Batiweb

Daikin Airconditioning France SAS, spécialiste des pompes à chaleur, conçoit...

31 rue Des Hautes Patures
92000 NANTERRE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.