Daikin étend sa gamme Altherma R-290 pour la rénovation énergétique des logements
Gamme DAIKIN ALTHERMA 4 H AU R-290
- Nouveauté 2026 – commercialisation d’une nouvelle extension avec l’ajout des 3 plus petites tailles.
- Solution la plus décarbonnée de l’offre Daikin, car équipée du fluide R‑290, à l’impact quasi nul sur l’environnement
- Fournit chauffage, eau chaude sanitaire et rafraîchissement de série.
- Disponible en 7 tailles 04 ‑ 06 ‑ 07 ‑ 08‑ 10‑12‑14 en version monophasée ou triphasée selon la taille.
- Puissances disponibles (à ‑7°C/55°C) : à partir de 5,2 jusqu’à 13,30 kW.
- Combinable avec 2 modèles d’unités intérieures différentes.
- Unité Murale : pour la production de chauffage et de rafraîchissement (possibilité d’ajouter un ballon déporté pour la production d’ECS).
- Unité au Sol avec ballon d’ECS intégré (en version 180L ou 230L) pour la production de chauffage, de rafraîchissement et d’ECS.
- Étiquette énergétique A+++ en chauffage par toutes conditions météorologiques avec maintien de confort intérieur, même par températures extérieures très faibles (jusqu’à ‑28°C) : performances énergétiques significatives en chauffage comme en production d’eau chaude sanitaire.
- Température de sortie d’eau de chauffage jusqu’à 75°C, permettant de faciliter la connexion de cette solution au réseau de chauffage existant avec le maintien des émetteurs intérieurs dans le cas du remplacement d’une chaudière gaz ou fioul.
- Fonctionnement ultra silencieux avec un niveau sonore à partir de 23 dB(A) à 5 mètres de distance.
- Solution éligible aux aides gouvernementales telles que les CEE et MaPrimeRenov’.
- Garantie commerciale jusqu’à 10 ans pièces depuis la plateforme StandbyMe.
- Pilotage à distance via l’application Onecta et par la voix depuis des assistants connectés.
Gamme DAIKIN ALTHERMA HAUTE TEMPÉRATURE 3 R MT
- Une installation compatible en logement neuf comme dans le cadre d’une rénovation énergétique (remplacement d’une chaudière gaz ou fioul par une pompe à chaleur avec maintien de la tuyauterie et des émetteurs existants).
- Répond à un large champ d’application en France grâce à une grande palette de puissances disponibles.
- Performance réelles mesurées : Jusqu’à A+++ en chauffage et jusqu’à A++ en ECS.
- Fonctionnement garanti jusqu’à -25°C extérieur grâce à l’intégration de composants performants et durables.
- Le système comprend l’installation d’un groupe extérieur complété d’une unité intérieure, parmi deux choix possibles :
- Unité murale (h840 x L440 x P390 mm) pour le chauffage uniquement, et le rafraîchissement en option.
- Unité au sol (h1650/1850 x L595 x P600 mm) pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (ballon de 180 ou de 220 L), et le rafraîchissement en option.
- En option : possibilité de sélectionner la fonction rafraîchissement. Dans le cadre d’un projet en rénovation énergétique, la fonction « rafraîchissement » suppose de modifier les émetteurs d’origine par des ventilo-convecteurs.
- Grande flexibilité d’installation : disponible en version monozone ou en version bizone selon la configuration du logement et du type d’émetteur.
- Une eau chauffée à 65°C avec une température d’eau qui reste maintenue jusqu’à –15°C extérieurs pour plus de confort.
- Un niveau sonore émis par le groupe extérieur à 5 m de distance, équivalent à l’ambiance sonore d’une bibliothèque (34 dBA) et un très faible niveau sonore de 22 dBA mesuré à 5m de l’unité intérieure comparable à des chuchotements.
- Un esthétisme unique sur le marché avec un groupe extérieur complètement repensé, de couleur noire, pour dissimuler ses équipements intérieurs dont un nouveau ventilateur au fonctionnement discret.
- Des pompes à chaleur 100% Fabrication européenne.
- Éligible aux aides gouvernementales dans le cadre de la Loi sur la Transition Energétique : MaPrimeRenov’ – CEE…
- Garantie commerciale jusqu’à 10 ans pièces.
- Pilotage à distance via l’application Onecta et par la voix depuis des assistants connectés
Gamme DAIKIN ALTHERMA MOYENNE TEMPÉRATURE : 3 R
- La Daikin Altherma 3 R moyenne température est disponible en 3 tailles (les tailles 11, 14 et 16) pour accompagner le particulier sur des projets de maisons neuves ou des projets de rénovation.
- Elle garantira un confort toute l’année, en chauffant efficacement, en rafraichissant en été (option) et en produisant de l’eau chaude sanitaire pour toute la famille.
- Version murale (avec ou sans ballon) et version au sol avec un ballon ECS de 180 L ou de 230 L.
- Elle permet une production haute performance en chauffage et en eau chaude sanitaire, en fonctionnement 100 % thermodynamique, donc sans recours à l’appoint électrique.
- Avec cette solution, l’investissement peut être limité en utilisant les émetteurs existants grâce à une température de sortie d’eau jusqu’à 60 °C à -7°C pour la gamme 3 R 11-14-16.
- Un fonctionnement garanti jusqu’ à -25°C extérieur.
- Faible niveau sonore du groupe extérieur : à partir de 40 dB(A) à 5m (directivité 2).
- Conforme à la Règlementation Environnementale 2020 car elle est couverte par une fiche environnementale PEP Éco passeport (uniquement la version avec ballon ECS intégrée).
- Solution éligible aux aides gouvernementales telles que les CEE et MaPrimeRenov’.
- Conception et fabrication en Europe.
- Garantie commerciale jusqu’à 10 ans pièces.
- Pilotage à distance via l’application Onecta elle même compatible avec des assistants vocaux.
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