Saint-Gobain vend à Kesko ses activités de distribution de matériel d'équipements sanitaires et de chauffage en Scandinavie pour 1,5 milliard d’euros. La finalisation est attendue début 2027.

Le groupe français Saint-Gobain a annoncé, lundi 15 juin, la signature d’un accord avec le groupe finlandais Kesko en vue de la cession de ses activités de distribution de matériel de plomberie, d’équipements sanitaires et de chauffage en Suède, en Norvège et au Danemark. La transaction est évaluée à 1,5 milliard d’euros.

Principalement exploitées sous la marque Dahl, ces activités avaient été acquises par Saint-Gobain en 2004. Elles ont réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards d’euros en 2025. L’ensemble emploie près de 2 700 salariés et s’appuie sur un réseau de 190 points de vente, selon un communiqué du spécialiste des matériaux de construction.

La finalisation de l’opération est attendue au début de l’année 2027, sous réserve de l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence et de l’achèvement des procédures de consultation des instances représentatives du personnel, a indiqué Saint-Gobain.

Kesko signe la plus importante transaction de son histoire

Cette cession, qualifiée d’« importante » par le groupe, s’inscrit dans sa stratégie visant à « optimiser en permanence » son profil d’activité. Cité dans le communiqué, le PDG de Saint-Gobain, Benoit Bazin, a souligné que cette opération répond à cet objectif de recentrage et d’optimisation du portefeuille d’activités.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie présentée par Saint-Gobain fin 2025. Le groupe avait alors annoncé son intention de mener, d’ici à 2030, une rotation d’actifs – à travers des cessions et des acquisitions – représentant plus de 20 % de son chiffre d’affaires, afin de « continuer à renforcer croissance, rentabilité et création de valeur ».

De son côté, le groupe finlandais Kesko a déclaré dans un communiqué qu’il s’agissait de la plus importante « transaction de son histoire ». Cette acquisition doit contribuer à l’atteinte de son objectif de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2030, contre 12,5 milliards d’euros réalisés en 2025.