SPIE ICS nomme Pierre Gaio directeur des activités Grand-Atlantique. Il pilotera le développement des services numériques de la filiale dans la région de l'ouest.

SPIE ICS, entreprise de services numériques (ESN) française et filiale de SPIE, annonce la nomination de Pierre Gaio au poste de directeur des activités Grand-Atlantique. Il intègre à ce titre le comité de direction de SPIE ICS, dirigé par Delphine Ferrier, directrice générale.

Dans ses nouvelles fonctions, Pierre Gaio sera chargé du développement des activités de SPIE ICS sur le périmètre « Grand-Atlantique », qui s’étend à l'ouest de la France, de Toulouse à Rennes. Selon le communiqué de l’entreprise diffusé le 16 juillet, il aura pour mission de « renforcer la présence de la filiale auprès des entreprises privées et des organisations publiques du territoire ».

Cette direction régionale regroupe près de 1 000 collaborateurs répartis dans 11 agences. Elle accompagne les entreprises et acteurs publics dans leurs projets de transformation numérique, sur un territoire marqué par une forte activité industrielle et aéronautique. SPIE ICS mobilise pour cela plusieurs domaines d’expertise, parmi lesquels les postes de travail numériques, les infrastructures et le cloud, les applications, les services de décarbonation, la cybersécurité ainsi que la data et l’intelligence artificielle.

Un parcours marqué par l’aéronautique et la défense

Âgé de 47 ans, Pierre Gaio est diplômé d’un DUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA) de l’IUT de Grenoble et a suivi une formation commerciale à Toulouse Business School. Avant de rejoindre SPIE ICS en 2007, il a exercé comme analyste financier chez Hewlett-Packard puis chez Airbus.

Au sein de SPIE ICS, il a occupé plusieurs fonctions, notamment celle de gestionnaire de compte auprès des secteurs aéronautique et spatial. En 2018, il est nommé directeur du département Aéronautique, avant de prendre, en 2022, la direction du département Aéronautique & Défense. Il devient également référent RSE de l’entreprise.

« Le périmètre Grand-Atlantique est un territoire dynamique, avec un tissu économique dense et des entreprises en pleine transformation. Mon ambition est de continuer à faire grandir nos activités en nous appuyant sur la proximité avec nos clients et sur l'engagement de nos équipes, qui constituent de solides atouts pour répondre aux défis de la transformation numérique », a déclaré Pierre Gaio.