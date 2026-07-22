Le réseau SATEP poursuit son développement avec cinq acquisitions finalisées au deuxième trimestre 2026. Il compte désormais 16 entreprises, présentes dans sept régions, pour un chiffre d'affaires de plus de 55 millions d'euros.

Le réseau SATEP (Société des Artisans de la Transition Énergétique), spécialisé dans les systèmes de chauffage et de climatisation, annonce avoir achevé l'acquisition de cinq entreprises au cours du deuxième trimestre 2026.

Il regroupe désormais 16 entreprises, 18 marques, 340 collaborateurs et 20 associés dirigeants, répartis dans sept régions françaises. L'ensemble représente un chiffre d'affaires annuel de plus de 55 millions d'euros.

De nouvelles acquisitions qui renforcent le maillage territorial

Les deux dernières opérations concernent TechniChauff, implantée dans le Loir-et-Cher, qui marque la première présence du réseau en Centre-Val de Loire, et Réalitherm, basée en Seine-et-Marne et également active en Essonne.

Les deux sociétés interviennent sur l'ensemble des métiers du génie climatique (CVC), avec des activités d'installation, d'entretien et de dépannage de chaudières, pompes à chaleur, climatisations, systèmes de ventilation et chauffe-eaux thermodynamiques.

Ces acquisitions viennent compléter celles des entreprises mosellanes Stroh et Steiner ainsi que de la société bretonne PYD Diquero Énergies, finalisées au cours du même trimestre.

« Ces nouvelles acquisitions confirment l’attractivité de notre approche du marché du CVC, qui consiste à créer autour de SATEP un réseau d’entreprises spécialisées, bien implantées dans leurs territoires et aux compétences reconnues. Non seulement les dirigeants de ces entreprises restent en place, mais ils deviennent associés de SATEP et forment ainsi une collectivité d’entrepreneurs qui peuvent échanger leurs expériences et leurs bonnes pratiques. SATEP est aujourd’hui un acteur qui compte sur ce marché, et nous allons poursuivre encore notre croissance dans de nouvelles régions », ont déclaré Louis-Clair François-Poncet et Lucien Roquette, dirigeants de SATEP.