De nouvelles têtes au sein de la direction du groupe Action Logement

À l’issue des Conseils d’administrations tenus récemment, André Palu a été élu vice-président d’Action Logement Immobilier et Bruno Lindowna vice-président d’Action Logement Groupe. Par ailleurs, Arnaud Anantharaman a été nommé directeur général adjoint d’Action Logement Immobilier.

Il y a eu du changement du côté de la direction du groupe Action Logement. Les 11 et 13 mars derniers se sont tenus les Conseils d’administration de l’acteur de référence du logement social et intermédiaire en France. L’occasion de nommer de nouvelles têtes à des postes clés du groupe.

Trois profils bien distincts à la tête du groupe Action Logement

Ingénieur en génie atomique et représentant titulaire du syndicat CFE-CGC au sein du conseil d’administration d’ALI, André Palu a été élu vice-président d’Action logement Immobilier. Il a travaillé tout au long de sa carrière dans le secteur de l’électricité nucléaire, notamment au sein du groupe EDF. M. Palu est, depuis 2022, délégué fédéral CFE-Énergie, chargé des relations institutionnelles. Il succède par la même occasion à Michel Ducourtieux (FO) qui assurait la vice-présidence d’ALI depuis juin 2023.

Bruno Lindowna a lui été nommé vice-président d’Action Logement Groupe. Juriste de formation, M. Lindowna est représentant titulaire du syndicat Force Ouvrière (FO) au sein du conseil d’administration d’ALG. Il a exercé différentes responsabilités au sein des entités du groupe paritaire et a achevé sa carrière professionnelle comme directeur juridique corporate d’ALG.

Engagé au sein de Force Ouvrière, il a ensuite représenté sa confédération en étant successivement vice-président d’Énéal, vice-président de l’ONV puis, depuis juin 2024, président du comité stratégique d’ALG. Il remplace Philippe Lengrand (CFDT) qui occupait la vice-présidence d’ALG depuis septembre 2020.

Arnaud Anantharaman a quant à lui été nommé directeur général adjoint d’Action Logement Immobilier. Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Ponts et Chaussées, M. Anantharaman est un expert du logement et de la rénovation urbaine. Directeur de cabinet au ministère du logement entre 2020 et 2022, il rejoint ensuite COFFIM en tant que directeur général délégué. Il prendra ses fonctions de directeur général adjoint aux côtés de Koumaran Pajaniradja, directeur général d’ALI le 14 avril prochain.

Les mots du président

« Les expériences croisées de Bruno Lindowna et d’André Palu, leurs parfaites connaissances de la gestion paritaire sont des atouts au service de notre mission pour le logement abordable et durable des salariés. Je salue la qualité de l’engagement de Philippe Lengrand et de Michel Ducourtieux qui, au cours des dernières années, ont agi avec enthousiasme et ont ainsi largement contribué au rayonnement d’Action Logement », a déclaré Bruno Arcadipane, président de l’Action Logement Groupe déclare.

Il ajoute : « L’arrivée d’Arnaud Anantharaman renforce Action Logement Immobilier pour mener à bien une feuille de route 2025 ambitieuse en matière de production et de rénovation, dans un contexte très tendu pour le secteur du logement abordable ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : Groupe Action Logement (avec au centre et de gauche à droite : Bruno Lindowna, André Palu et Arnaud Anantharaman)