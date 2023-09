Rachel Chermain, nouvelle directrice de l’Alliance HQE-GBC

L’Alliance HQE-GBC annonce avoir nommé sa nouvelle directrice. Il s’agit de Rachel Chermain, ayant travaillé pendant 10 ans en tant que responsable développement chez Inoha, et près de 5 ans en tant que secrétaire générale de la Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage, Climatisation et Canalisations (FNAS), ayant fusionné avec la Fédération des distributeurs de matériel électrique et de génie climatique (FDME) pour devenir « Coédis ».

Plus de trois ans après la nomination d’Estelle Réveillard au poste de directrice de l’Alliance HQE-GBC, l’association reconnue d’utilité publique vient de désigner sa remplaçante en la personne de Rachel Chermain.

Plus de 15 ans d’expérience chez Inoha et à la FNAS

Cette dernière est forte d’une expérience de 10 ans en tant que responsable développement France et international chez Inoha (industriels du bricolage et de l’aménagement du logement), et de près de 5 ans en tant que secrétaire générale de la Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage, Climatisation et Canalisations (FNAS). Elle a par ailleurs contribué à la création du syndicat Coédis - fusion entre la FNAS et la Fédération des distributeurs de matériel électrique et de génie climatique (FDME) - qu’elle a co-dirigé.

Son expérience en animation des réseaux et son engagement dans la transition énergétique lui permettront d’accompagner les adhérents de l’association - acteurs d’un cadre de vie durable - dans leurs démarches d’innovation collaborative et dans la co-construction de cadres de référence et d’outils accessibles à tous.

« Notre association est très heureuse d’accueillir Rachel Chermain qui, grâce à son parcours, saura piloter les actions de l’Alliance HQE-GBC dont l’utilité publique est plus que jamais primordiale pour la nécessaire transition environnementale, de concert avec les acteurs qui la composent », a réagi Marjolaine Meynier-Millefert, présidente de l’Alliance HQE-GBC.

Photo de une : Rachel Chermain