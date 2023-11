Saint-Gobain : Benoît Bazin deviendra PDG mi-2024

Le géant des matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé sa volonté de réunir en une seule fonction les postes de président et de directeur général. L’actuel numéro deux, Benoît Bazin, deviendra alors seul maître à bord à compter de l’Assemblée générale du 6 juin 2024.

À Saint-Gobain, le poste de président et de directeur général ne feront plus qu’un, a annoncé le géant français des matériaux de construction ce jeudi 23 novembre. L’actuel numéro deux de l’entreprise, Benoît Bazin, deviendra le nouveau PDG de Saint-Gobain, dès le mois de juin prochain.

Une fusion de fonctions attendue depuis 2021

« Parachevant la période de transition engagée en 2021, et afin de disposer de la structure de gouvernance la mieux adaptée à ses ambitions et aux défis et opportunités qui se présentent », le groupe indique dans un communiqué que son conseil d’administration a décidé à l’unanimité de « réunir » les fonctions de président et de directeur général, « avec effet à compter de l’Assemblée générale du 6 juin 2024 ».

Une annonce attendue comme le rappelle Saint-Gobain. En 2022, lors du renouvellement de son mandat, Pierre-André Chalendar, président actuel de l’entreprise, avait annoncé qu’il quittera ses fonctions à l’issue de l’assemblée du 6 juin prochain. Fonctions qui seront donc reprises par M. Bazin.

Les mouvements ne se font sentir qu’au niveau de la direction. Le conseil d’administration va également proposer à l’Assemblée générale des actionnaires que Jean-François Cirelli, actuel président de la branche française du fonds américain BlackRock, et administrateur indépendant de Saint-Gobain depuis 2020 - soit désigné administrateur « référent » indépendant avec « des pouvoirs renforcés ».

Le communiqué précise par ailleurs que « la part des administrateurs indépendants sera portée à 82 % (contre 73 % actuellement) avec trois nouveaux administrateurs proposés au vote de l’Assemblée ».

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : LinkedIn Benoît Bazin