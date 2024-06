Vincent Hannecart élu à la présidence de l’AICB

Vincent Hannecart a été élu à la présidence de l’Association des Industriels de la Construction Biosourcée (AICB), qui fédère les industriels français producteurs de matériaux de construction biosourcés. Succédant à Olivier Joreau, il s'attellera notamment à répondre aux nombreux défis de l’urgence environnementale.

Continuer de promouvoir les matériaux biosourcés

Après un parcours de 35 ans dans l’industrie des matériaux de construction du gros œuvre et second œuvre, dont 15 ans à différents postes de direction au niveau national et international au sein du géant des matériaux de construction Saint Gobain, M. Hannecart a intégré en 2023 le groupe CAVAC Biomatériaux en tant que directeur général au sein de la coopérative vendéenne CAVAC.

Son élection s’inscrit dans la démarche de promotion des matériaux biosourcés initiée par son prédécesseur. « Mon ambition est de contribuer à la décarbonation du marché du bâtiment afin de répondre aux nombreux défis de l’urgence environnementale. À ce poste, j’aurai donc à cœur de participer activement à la promotion des matériaux biosourcés dans la construction », déclare Vincent Hannecart.

En 2021, la filière biosourcée pesait plus de 120 millions d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de +105 % depuis 2016. Aujourd’hui, un comble perdu sur cinq est isolé avec un isolant biosourcé.

Récemment élargi à de nouvelles industries biosourcés, comme la construction en paille et en blocs de chanvre, l’AICB représente aujourd’hui les principaux acteurs de la filière biosourcée, qui propose une grande variété de matériaux (béton de bois, de chanvre, isolants en fibre de bois, ouate de cellulose, coton recyclé, chanvre, mixte de fibres végétales, herbe, etc.) aux applications multiples (ITI des combles perdus, rampants, murs et planchers, ITE des toitures et façades, préfabrication).

Jérémy Leduc

Photo de Une : AICB