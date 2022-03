Tarkett lance sa collection LinoWall en France

Après un lancement dans les autres pays d'Europe en 2017, le fabricant de revêtements Tarkett lance enfin sa gamme LinoWall en France, ce mardi 8 mars. Dédiés aux applications murales, les linoléums se déclinent en 10 couleurs compatibles avec les variantes unies des sols linoléums Tarkett, tout en s'adaptant aux enjeux de QAI et de durabilité. Le point à travers une visite de l'atelier Tarkett à Paris (75).

C'est dans son atelier à Paris (75) que le fabricant de revêtements Tarkett lancait sa collection LinoWall ce mardi 8 mars. Comme son nom l'indique, la gamme est dédiée à une application murale.

Une phase de test en France avant son lancement

« Les architectes adorent [le linoléum]. Parce qu'il est naturel mais aussi parce qu'il véhicule beaucoup de souvenirs et d'émotions, car ils ont grandi avec ce matériau, présent dans beaucoup d'écoles », nous rappelle Valérie Pavard, designeuse intégrée au sein de Tarkett, qui a travaillé sur ce renouvellement de gamme, d'abord lancée depuis 2017 sur tous les pays d'Europe.

« On avait déjà pensé à la poser une première fois pour la mairie de Paris, dans une école qui est dans le 10ème, pour commencer à habituer [les poseurs], à tester », nous raconte Céline Corjon, cheffe des marchés Santé & Enseignement de la filiale France de Tarkett. Bois, béton, MDF, les supports muraux pouvant accueillir le LinoWall sont divers. Généralement, « on le pose en lés et on le soude avec des cordons de soudure. Ca nécessite une compétence de pose assez élaboré », poursuit Céline Corjon.

D'où la nécessité pour Tarkett d'attendre l'accueil de la gamme LinoWall dans les autres pays européens avant de la lancer en France, quitte à former son réseau de poseurs sur ce produit spécifique.

D'autant qu'« aujourd'hui, les poseurs sont débordés, ils ont un très gros carnet de commandes, ils sous-traitent, ils n'ont pas le temps de se former. Et on retrouve des manoeuvres sur les chantiers qui ne sont pas formés. Poser un vinyle éventuellement ça peut se faire, un linoléum c'est pas possible. Il y a techniques spécifiques, des outils spécifiques », commente Céline Corjon.

Une aide traduite par des guides et vidéos explicatifs mais aussi un service technique interne aidant les professionnels les premiers jours de chantier. La marque s'est déjà engagée dans la démarche grâce à son école de pose, certifiée Qualiopi et accompagnant les étudiants sur deux ans. L'établissement propose également des formations courtes de trois jours environ, pour que les professionnels mettent à jour leurs savoirs et savoirs-faire.

10 motifs assortis à la gamme Etrusco de linoléums pour le sol

Autre particularité de la gamme LinoWall de Tarkett : son look color-block, qui s'accorde avec les variantes unies d'Etrusco, présentes dans la gamme de revêtements sols Lino Tarkett.

« L'effet uni est vraiment plébiscité par les architectes en général », nous explique Valérie Pavard. « On a vraiment une demande des architectes de créer des combinaisons soit directement au ton des sols, pour créer des corners, ou soit créer des contrastes », ajoute-t-elle.

Scénographie combinant un produit LinoWall et un produit Lino Tarkett pour le sol à l'atelier parisien de Tarkett - Crédit photo : @Mario-simon-Lafleur

Renouvelée avant son lancement en France, la collection LinoWall comprend ainsi dix teintes, allant du jaune « Honey » au gris « Metal », en passant par le vert « Crocodile » .

Nuancier du LinoWall de Tarkett - Crédit photo : Tarkett

Une variété qui ouvre une possibilité infinie de configurations, que ce soit dans des établissements scolaires et de santé. D'ailleurs, sensible à la question de la qualité de l'air intérieur, les linoléums LinoWall tendent à véhiculer peu de composés organiques volatiles (COV), leur taux d'émission ne dépassant pas les 10 microns par m3.

Chose qui va de pair avec la démarche durabilité de Tarkett, qui annonçait récemment son ambition de réduire de 30 % ses émissions de CO2 d'ici 2030. Cela se traduit aujourd'hui par la certification Cradle to Cradle de ses produits, la composition quasi-naturelle de ses linoléums (sauf pour les pigments et traitements de surface) comme son programme Restart, qui cherche à recycler les linoléum issus des chutes mais aussi en fin de vie.

A travers son catalogue et sa production, Tarkett tend à se parer face à la nouvelle RE2020, tout en anticipant la future REP bâtiment.

Virginie Kroun

Photo de Une : Virginie Kroun