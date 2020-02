C’est dans un communiqué haut en couleur qui s’inspire fièrement des films de James Bond, que Weber, le spécialiste des mortiers industriels, annonce le lancement de 6 nouvelles colles destinées aux revêtements souples. Weber présente un à un les avantages de cette nouvelle gamme de 006 produits.

« Weberbond : des agents sans secrets ni gadgets pour aller à l’essentiel de leurs missions », Weber ose l’autodérision pour présenter – cette fois un peu plus sérieusement – dans le détail une gamme complète de 6 nouvelles colles adaptées à différents usages. Se présentant comme le « leader des colles à carrelage et solutions pour préparation des sols », Weber étend son domaine d’expertise aux « revêtements souples ou textiles comme le PVC, la moquette ou encore le linoléum ». Depuis plus de 5 ans, Weber s’est donc introduit sur ce marché, et décide aujourd'hui d’élargir son catalogue de produits.

Matthieu Bellet, responsable de la gamme sol chez Weber voit une possibilité d’augmenter le chiffre d’affaires de la marque « le marché des revêtements de sol représente environ 150 millions de m2 et se répartit ainsi : 30 % carrelage, 30 % PVC et linoléum, 30 % moquette et 10 % parquet. Déjà̀ leader des colles à carrelage, nous souhaitons répondre aujourd’hui aux 60 % des besoins concernant les mises en œuvre de revêtements souples, sachant que nous déploierons également courant 2020 une offre spécialement dédiée aux parquets ».

Toutes les colles de cette nouvelle gamme ne présentent aucune trace de solvant et sont labellisées EC1+ et A+, elles dégagent donc peu d’émisisons de COV (Composés Organiques Volatils) et garantissent une bonne qualité de l’air intérieur.

Les bond de Weber ont toujours un plan de secours comparés à un certain 007...

Si ces nouvelles colles ont le même packaging gris, jaune et blanc, différents noms permettent de les différencier. On distingue aini :

Weberprimo , première colle présentée car universelle, elle se destine au marché du neuf. PVC, moquettes et linoléum. Weberprimo est aussi adaptée au plancher chauffant.

Weberstar assume elle aussi sa polyvalence, elle peut être utilisée sur un mur comme sur un sol, et est elle aussi universelle. Elle est « l’alliée compétitivité des chantiers de rénovation » grâce à un « pouvoir piégeant élevé » et à une « grande résistance au fluage ».

À l’inverse, avec weberbond lino et weberbond LVT , Weber propose deux colles pour des revêtements spécifiques avec une prise immédiate et une résistance au poinçonnement.

Weberbond grip a pour but de faciliter la dépose ultérieure des revêtements, elle est « idéale pour coller des dalles plombantes (moquettes ou PVC) ».

Weberbond contact a été spécialement travaillée pour les revêtements à coller sur les marches, les contremarches et les remontées en plinthes. Elle s’adapte à de nombreux supports comme le bois, le métal ou encore le carrelage.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock