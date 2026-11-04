Chauffage bois : deux nouvelles sélections d'accessoires par Cheminées Poujoulat
Alors que débute la saison de chauffe, la marque Cheminées Poujoulat sort deux collections d'accessoires, axées sur le « confort d’usage, à l’entretien, au stockage et à la sécurité», notamment pour les professionnels.
« Avec ces deux collections, Cheminées Poujoulat donne aux professionnels les moyens de prolonger leur accompagnement jusqu’aux usages quotidiens du foyer. Ils disposent ainsi d’une gamme simple à prescrire, suffisamment large pour répondre aux attentes fonctionnelles comme esthétiques de leurs clients », vante Maxence Beduchaud, directeur marketing produits chez Cheminées Poujoulat.
Du pratique à l'esthétique
La première collection, appelée Essentiel, porte sur l'installation et l'exploitation d'un appareil de chauffage bois ou à granulés. Elle réunit ainsi serviteurs, range-bûches, réserves à granulés, paniers, sacs, pare-feux, pelles et seaux à cendres. Des produits développés avec Le Marquier, expert « du feu et du plein air », dont le président Régis Fusin décrit une sélection adressée « au réseau professionnel, capable de répondre aux besoins essentiels des utilisateurs : stocker le bois ou les granulés, entretenir l’appareil, transporter le combustible et sécuriser l’espace autour du feu ».
Les solutions en question peuvent répondre à des utilisations spécifiques, des réserves à granulés compatibles avec les sacs de 15 kg aux barrières de protection en cas d’accès aux espaces sensibles.
La seconde collection, baptisée Signature, rassemble quant à elle serviteurs en acier, inox, chêne massif ou noyer massif, pelles filtrantes, range-bûches graphiques, coffres mixtes bois/granulés, chariots ou meubles de rangement. Une sélection en principe similaire à la première, mais dont la conception cible un aménagement intérieur haut de gamme.
« Le coin feu occupe une place de plus en plus visible dans l’aménagement intérieur. Avec ces accessoires raffinés, nous souhaitons apporter une offre unique en répondant à une double attente : être parfaitement fonctionnels au quotidien et s’intégrer avec élégance dans l’habitat », défend Robin Croatto, responsable commercial chez Kemp, fabricant d'accessoires avec qui Cheminées Poujoulat a collaboré sur Signature.
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