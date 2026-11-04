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Chauffage bois : deux nouvelles sélections d'accessoires par Cheminées Poujoulat

Nouveaux produits du BTP
Publié le 04 novembre 2026 à 14h00, par Virginie Kroun
Cheminées Poujoulat lance Essentiel et Signature, deux collections d’accessoires pour le chauffage au bois et à granulés. Chacune répond à des impératifs pour l'installateur et l'utilisateur, du pratique au haut de gamme.
©Cheminées Poujoulat - Batiweb
©Cheminées Poujoulat

Alors que débute la saison de chauffe, la marque Cheminées Poujoulat sort deux collections d'accessoires, axées sur le « confort d’usage, à l’entretien, au stockage et à la sécurité», notamment pour les professionnels. 

« Avec ces deux collections, Cheminées Poujoulat donne aux professionnels les moyens de prolonger leur accompagnement jusqu’aux usages quotidiens du foyer. Ils disposent ainsi d’une gamme simple à prescrire, suffisamment large pour répondre aux attentes fonctionnelles comme esthétiques de leurs clients », vante Maxence Beduchaud, directeur marketing produits chez Cheminées Poujoulat.

Du pratique à l'esthétique

 

La première collection, appelée Essentiel, porte sur l'installation et l'exploitation d'un appareil de chauffage bois ou à granulés. Elle réunit ainsi serviteurs, range-bûches, réserves à granulés, paniers, sacs, pare-feux, pelles et seaux à cendres. Des produits développés avec Le Marquier, expert « du feu et du plein air », dont le président Régis Fusin décrit une sélection adressée « au réseau professionnel, capable de répondre aux besoins essentiels des utilisateurs : stocker le bois ou les granulés, entretenir l’appareil, transporter le combustible et sécuriser l’espace autour du feu ». 

 

Les solutions en question peuvent répondre à des utilisations spécifiques, des réserves à granulés compatibles avec les sacs de 15 kg aux barrières de protection en cas d’accès aux espaces sensibles.

La seconde collection, baptisée Signature, rassemble quant à elle serviteurs en acier, inox, chêne massif ou noyer massif, pelles filtrantes, range-bûches graphiques, coffres mixtes bois/granulés, chariots ou meubles de rangement. Une sélection en principe similaire à la première, mais dont la conception cible un aménagement intérieur haut de gamme. 

 

« Le coin feu occupe une place de plus en plus visible dans l’aménagement intérieur. Avec ces accessoires raffinés, nous souhaitons apporter une offre unique en répondant à une double attente : être parfaitement fonctionnels au quotidien et s’intégrer avec élégance dans l’habitat », défend Robin Croatto, responsable commercial chez Kemp, fabricant d'accessoires avec qui Cheminées Poujoulat a collaboré sur Signature.

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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