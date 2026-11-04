Cheminées Poujoulat lance Essentiel et Signature, deux collections d’accessoires pour le chauffage au bois et à granulés. Chacune répond à des impératifs pour l'installateur et l'utilisateur, du pratique au haut de gamme.

Alors que débute la saison de chauffe, la marque Cheminées Poujoulat sort deux collections d'accessoires, axées sur le « confort d’usage, à l’entretien, au stockage et à la sécurité», notamment pour les professionnels.

« Avec ces deux collections, Cheminées Poujoulat donne aux professionnels les moyens de prolonger leur accompagnement jusqu’aux usages quotidiens du foyer. Ils disposent ainsi d’une gamme simple à prescrire, suffisamment large pour répondre aux attentes fonctionnelles comme esthétiques de leurs clients », vante Maxence Beduchaud, directeur marketing produits chez Cheminées Poujoulat.

Du pratique à l'esthétique

La première collection, appelée Essentiel, porte sur l'installation et l'exploitation d'un appareil de chauffage bois ou à granulés. Elle réunit ainsi serviteurs, range-bûches, réserves à granulés, paniers, sacs, pare-feux, pelles et seaux à cendres. Des produits développés avec Le Marquier, expert « du feu et du plein air », dont le président Régis Fusin décrit une sélection adressée « au réseau professionnel, capable de répondre aux besoins essentiels des utilisateurs : stocker le bois ou les granulés, entretenir l’appareil, transporter le combustible et sécuriser l’espace autour du feu ».

Range-bûches Alyzée de la collection Essentiel Range-bûches Palma de la collection Essentiel Serviteur Bridge de la collection Essentiel Range-bûches Corolle de la collection Essentiel Précédent Suivant

Les solutions en question peuvent répondre à des utilisations spécifiques, des réserves à granulés compatibles avec les sacs de 15 kg aux barrières de protection en cas d’accès aux espaces sensibles.

La seconde collection, baptisée Signature, rassemble quant à elle serviteurs en acier, inox, chêne massif ou noyer massif, pelles filtrantes, range-bûches graphiques, coffres mixtes bois/granulés, chariots ou meubles de rangement. Une sélection en principe similaire à la première, mais dont la conception cible un aménagement intérieur haut de gamme.

Serviteur Aurion de la collection Signature Serviteur Curva finition noyer et noir de la collection Signature Serviteur Curva finition chêne et noir de la collection Signature Précédent Suivant

« Le coin feu occupe une place de plus en plus visible dans l’aménagement intérieur. Avec ces accessoires raffinés, nous souhaitons apporter une offre unique en répondant à une double attente : être parfaitement fonctionnels au quotidien et s’intégrer avec élégance dans l’habitat », défend Robin Croatto, responsable commercial chez Kemp, fabricant d'accessoires avec qui Cheminées Poujoulat a collaboré sur Signature.