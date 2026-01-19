Le groupe Zehnder renforce l'activité de son usine de Vaux-Andigny (Aisne) pour centraliser en France sa production européenne de radiateurs à tubes plats sur-mesure.

Le groupe Zehnder investit dans son usine française de Vaux-Andigny (Aisne), dédiée à la production en série de radiateurs à tubes plats sur-mesure.

Site historique de la marque Acova et aujourd’hui au service de l’ensemble du groupe, l’usine voit son rôle stratégique se renforcer. Zehnder y centralise progressivement la production européenne de ces gammes avec l’ambition d’optimiser ses performances industrielles et de consolider sa position sur les marchés.

Fort de plus d’un siècle d’existence, le site de Vaux-Andigny assure la conception et la fabrication de radiateurs et sèche-serviettes à tubes plats, déclinés en versions électriques, à eau chaude et mixtes, ainsi que de radiateurs électriques en aluminium. Certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001, le site dispose par ailleurs d’un laboratoire agréé pour les produits électriques et emploie 160 collaborateurs.

La production du site devrait augmenter d'environ 30 %

À la suite des investissements réalisés en 2021 et 2022 pour doter l’usine d’équipements de lignes de traitement de surface et de peinture de dernière génération, le groupe Zehnder engage un nouvel effort financier d’environ un million d’euros. Celui-ci vise à moderniser les installations et à transférer depuis la Suisse plusieurs lignes de production. Cette opération concerne les gammes premium Altima et Clarian d’Acova, ainsi que leurs déclinaisons Zehnder destinées aux marchés européens.

Le site français devient désormais l’unique site du groupe Zehnder en Europe à assurer la fabrication de radiateurs à tubes plats sur-mesure. Pour la gamme Altima, les évolutions ont été intégrées aux lignes existantes, tout en préservant l’ensemble de ses caractéristiques, notamment en matière de personnalisation.

La gamme Clarian, reconnaissable à ses tubes perpendiculaires, à la diversité de ses formats sur-mesure et à des hauteurs pouvant dépasser 1,50 m, a en revanche nécessité l’installation de trois nouvelles machines automatisées.

« Avec ce transfert des gammes Altima, Clarian et de leurs équivalents Zehnder, (…) notre site devient l’un des moteurs européens de la production des radiateurs à forte valeur ajoutée. Nous sommes prêts à accompagner l’ambition du groupe et les exigences du marché, avec une qualité made in France », a déclaré dans un communiqué Thierry Baschet, directeur général du site de production de Vaux-Andigny. La production du site devrait augmenter d’environ 30 %.

Actif sur le marché français à travers les marques Acova et Zehnder, le groupe suisse Zehnder a réalisé un chiffre d’affaires de 705,8 millions d’euros en 2024.

Par Nils Buchsbaum