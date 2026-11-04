Jean-Michel Martin (Capeb) prend la présidence de l’Observatoire des métiers du BTP, aux côtés de Marcel Colin (FO), nommé vice-président. La nouvelle gouvernance poursuivra les travaux engagés, avec plusieurs études attendues en 2027.

Le 22 septembre dernier, l’Observatoire des métiers du BTP désignait sa nouvelle gouvernance, comme tous les deux ans.



Jean-Michel Martin et Marcel Colin à la tête de l’Observatoire



À cette occasion, Jean-Michel Martin a été nommé président. Co-gérant d’une entreprise familiale de menuiserie, de charpente et construction bois, il représente la Confédération des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) au travers de plusieurs fonctions. Il en est actuellement le secrétaire confédéral et le président des métiers du bois. En septembre 2024, il a rejoint le comité de pilotage de l’Observatoire des métiers du BTP en tant que vice-président.



En septembre dernier, Marcel Colin (FO) a parallèlement été nommé vice-président de l’observatoire. Initialement peintre dans le bâtiment, il a travaillé toute sa carrière dans le gros œuvre et le second œuvre. Il a ensuite évolué en tant que cadre et terminé son parcours professionnel chez Vinci Construction. Aujourd’hui, il apporte son expertise auprès de différentes instances, notamment en tant qu’administrateur de Pro BTP et de la Commission Paritaires Nationales de l’Emploi (CPNE) du BTP.



Plusieurs études attendues en 2027



Durant l’année à venir, la nouvelle gouvernance poursuivra les travaux engagés et plusieurs études seront publiées en 2027, et notamment un baromètre sur les usages de l’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises du BTP, une étude sur les mutations dans le secteur du BTP, une autre sur le parcours des primo-entrants dans le secteur, ou encore un focus sur les métiers de l’électricité.



Pour rappel, depuis 20 ans, l’Observatoire des métiers du BTP, créé par les Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi (CPNE) a pour mission d’anticiper les évolutions des métiers du BTP et les besoins en matière d’emploi, de compétences et de formation. Il fournit aux acteurs du secteur des analyses statistiques et qualitatives, et valorise plus largement les métiers du BPT, leurs évolutions et innovations.