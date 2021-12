Astro Pure 2000, nouveau purificateur d’air de Daikin

Daikin n’arrête pas le progrès et sort un nouveau purificateur d’air. Nommée Astro Pure 2000, la solution peut, grâce à son filtre HEPA H14, renouveler l’air dans un débit allant jusqu’à 2 000 m3/h. Une innovation capable de répondre aux enjeux de la qualité de l’air intérieur, d'autant plus importante dans le contexte d'épidémie de Covid-19.

L'entreprise Daikin annonce le lancement d'Astro Pure 2000, un purificateur d'air commercialisé sous la marque AAF, et qui vise à améliorer la qualité de l’air intérieur (QAI).



Trois modèles pour différentes fonctionnalités

Mobile, le purificateur d'air Astro Pure 2000 peut atteindre un débit élevé à 2 000 m3/h maximum (débit d'air nominal), pour traiter une pièce d'une surface jusqu'à 133 m2. La solution est notamment destinée aux besoins du marché tertiaire pour l'équipement d'open-space, de salles de classe, de salles de réunion, de réfectoires, de halls d'entrée, ou de salles d'attente. En moins de dix minutes, la solution peut renouveler complètement l'air d'une pièce.

Aussi, le purificateur d'air Astro Pure 2000 tend à suivre les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) concernant l'élimination du Covid-19 en milieu fermé. Le HCSP conseille d'ailleurs uniquement l’utilisation de purificateurs d’air mobiles dotés d’une filtration H13 ou H14.

« Par exemple, lorsqu'il est installé à l'intérieur d'un réfectoire, le risque d'infection est réduit d'un tiers et dans un open-space de moitié. En mode ECO, son installation permet également de diminuer significativement les seuils de particules fines auxquels sont exposés les occupants : les concentrations moyennes en PM1 sont abaissées de 40 % dans le réfectoire et de 70 % en open-space », explique le fabricant.

Les trois modèles de l'Astro Pure 2000 intègrent tous le filtre HEPA H14, dans un même design de 163 cm de hauteur, 77 cm de largeur et 72 cm de profondeur. Particularité chez chacun de ces modèles toutefois : l’étendue de leurs fonctionnalités.

Le premier, BR00000554, intègre uniquement le filtre HEPA H14, qui permet de piéger les contaminants présents dans l'air, jusqu'aux particules les plus fines de 0.12 micromètres et pour une efficacité estimée à 99,995 %.

Le second modèle, BR00000676, se compose en plus d’un préfiltre et d'un filtre charbon actif. Élément qui permet de capter et de décomposer les poussières, les fibres de tissu, les composés organiques volatiles (COV) et les particules de plus grosse taille. Un écran LCD renseigne également les informations sur l’état d’encrassement des filtres, la progression du traitement de l’air tout en alertant sur le débit d’air à adapter selon les besoins.

Enfin, le troisième modèle, BR00000678, cumule les trois fonctionnalités des deux premiers modèles, complétée par une lampe UV-C, qui a déjà fait ses preuves dans l’élimination des contaminants retenus (virus, bactéries).

Une innovation qui tombe à pic, alors qu'Uniclima cherche depuis plusieurs mois à définir le cadre normatif des purificateurs d’air.



Virginie Kroun



Photo de Une : Daikin