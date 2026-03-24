Lafarge passe ses sacs de ciment en format de 25 kg

Lafarge adopte le format 25 kg pour ses sacs de ciment afin de réduire la pénibilité sur les chantiers et harmoniser progressivement sa gamme.

À partir de mars 2026, le ciment en sac Fluid de Lafarge sera proposé en format de 25 kg. Ce choix de format unique vise notamment à limiter la pénibilité sur les chantiers, en facilitant la manipulation des sacs par les utilisateurs.

Cette évolution marque par ailleurs le début d’une transition plus large : le groupe amorce le passage de l’ensemble de sa gamme de ciments en sac vers le conditionnement de 25 kg, dans la continuité de la standardisation opérée en 2022 sur ses produits de chaux.

Un passage au 25 kg dans la continuité des efforts de la filière

En 2002, les professionnels de la filière maçonnerie et le Syndicat français des industries cimentières signaient une charte visant à améliorer les conditions de travail sur les chantiers, avec pour objectif de réduire le poids des sacs de ciment de 50 à 35 kg.

« Aujourd'hui, le passage progressif aux sacs de 25 kg marque une nouvelle étape significative dans la poursuite de cet objectif à moyen terme », indique le communiqué diffusé par Lafarge.

Le groupe suisse Holcim, propriétaire de Lafarge, a enregistré un chiffre d’affaires de 16,3 milliards d’euros en 2025. Pour 2026, le groupe anticipe toutefois une croissance organique de ses ventes comprise entre 3 % et 5 %, en ligne avec ses objectifs à horizon 2030.

Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Paris doit rendre, le 13 avril 2026, son jugement dans le procès visant Lafarge et huit anciens responsables, poursuivis pour financement du terrorisme. Ils sont soupçonnés d’avoir versé des fonds à des groupes djihadistes en Syrie jusqu’en 2014 afin de maintenir l’activité d’une cimenterie.