Holcim voit son bénéfice net chuter après une année de cessions

Le cimentier suisse a vu son bénéfice net chuter de 73,4 % en 2025, pénalisé par la scission d’Amrize et la cession de ses activités au Nigeria.

Le cimentier suisse Holcim a enregistré en 2025 un bénéfice net en recul, au terme d’un exercice marqué par d’importantes opérations de restructuration. Le groupe, qui s’est séparé en juin de sa branche nord-américaine, désormais rebaptisée Amrize, a également cédé ses activités au Nigeria au cours de l’année.

Dans un communiqué publié vendredi 27 février, l’entreprise fait état d’un bénéfice net de 387 millions de francs suisses (423 millions d’euros), soit une chute de 73,4 % par rapport à l’exercice précédent. Un résultat légèrement inférieur aux attentes du marché.

Hors effets liés aux dépréciations monétaires et aux cessions, la rentabilité du groupe apparaît toutefois solide. Le bénéfice net ajusté s’est ainsi établi à près de 1,78 milliard de francs suisses, en progression de 3,9 % sur un an. Une performance qui reste néanmoins inférieure aux anticipations du marché : les analystes interrogés par l’agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 1,83 milliard de francs suisses.

Après une année de recomposition, Holcim est confiant pour 2026

L’année 2025 aura été marquée par de profonds changements pour le géant des matériaux de construction. Après la scission d’Amrize, introduite en Bourse séparément en juin, Holcim a finalisé, fin août, la cession de sa filiale nigériane au groupe chinois Huaxin Cement.

Parallèlement à ces cessions, le groupe, coutumier des opérations de croissance externe, a mené pas moins de 21 acquisitions au cours de l’exercice.

Au terme de cette année de recomposition, le chiffre d’affaires s’est établi à 15,7 milliards de francs suisses, en recul de 2,9 % par rapport à l’exercice précédent après retraitement des comptes.

À taux de change constants, la dynamique apparaît toutefois plus favorable : les ventes ont progressé de 3 %, a précisé l’entreprise, qui doit composer avec la fermeté persistante du franc suisse.

Pour 2026, Holcim se montre confiant et table sur une croissance organique de ses ventes comprise entre 3 % et 5 %, en ligne avec ses objectifs à moyen terme fixés pour 2030.

Avec AFP